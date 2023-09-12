በApple Watch Series 9 እና Watch Ultra 2 ላይ የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች

የ Apple Watch ተከታታይ ባህሪያቱን እና ዲዛይኖቹን በእያንዳንዱ አዲስ ትውልድ ማበልጸጉን ቀጥሏል። የዛሬው የአፕል ዝግጅት የቅርብ ጊዜውን Watch 9 ትውልድ ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል እና ለ Watch Ultra ሞዴል እድሳት ያደርጋል። ሁለቱም ሞዴሎች ተደጋጋሚ ዝማኔዎች ሊሆኑ ቢችሉም, በርካታ ቁልፍ ነጥቦችን መጥቀስ አለባቸው.
ለ Apple Watch ተከታታይ በጣም ጠቃሚው ዝመና የ S9 ቺፕሴት መግቢያ ሲሆን ይህም በ Watch Series 6 ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋለ S6 ቺፕ በኋላ ትልቁ ማሻሻያ ተደርጎ ይቆጠራል ። ሪፖርቶች ላይ በመመስረት ፣ S9 ቺፕሴት በ Apple 5nm A15 SoC ላይ የተመሠረተ ይሆናል ። ከቀደምት ትውልዶች ጋር ሲነፃፀር ጉልህ የሆነ የአፈፃፀም ግኝቶችን እና የተሻሻለ ቅልጥፍናን መስጠት።
ከሁለቱም Watch 9 Series እና Watch Ultra 2 ላይ ሌላ ጠቃሚ ነገር የ U2 Ultra Wideband (UWB) ቺፕ ማካተት ነው። ይህ ቺፕ የላቀ የመገኛ ቦታ ትክክለኛነትን ያቀርባል እና በመጪው የአይፎን 15 ተከታታይ እና ቪዥን ፕሮ የጆሮ ማዳመጫ ውስጥ እንዲዋሃድ ተዘጋጅቷል።
በጤና ክትትል ረገድ አፕል ለ Watch Series 9 እና Ultra 2 የዘመነ የጨረር የልብ ምት ዳሳሽ ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ አዲስ ዳሳሽ ከቀዳሚው ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ትክክለኛ ውጤቶችን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።
ለ Watch Ultra 2 ከተወራው ባህሪያት አንዱ ቀለል ያለ መያዣ ሲሆን ይህም በ 3D የታተሙ ክፍሎችን በመጠቀም ሊገኝ ይችላል. ይህ የክብደት መቀነስ Watch Ultra 2ን ለመልበስ የበለጠ ምቹ ያደርገዋል ተብሎ ይጠበቃል።
በተጨማሪም ለሴሪ 9 እና ለ Watch Ultra 2 አዲስ የቀለም አማራጮች ይጠበቃሉ።የWatch 9 የአልሙኒየም እትም በሮዝ አማራጭ ውስጥ ሊመጣ ይችላል፣ Watch Ultra 2 ደግሞ በቀጭኑ ጥቁር እና በብር እንደሚገኝ እየተነገረ ነው። የተሸመነ እና ማግኔቲክ መቆለፊያ አማራጮችን ጨምሮ የሰዓት ባንዶች አዲስ አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ አፕል Watch Series 9 እና Watch Ultra 2 አፈጻጸምን፣ ትክክለኛነትን እና ውበትን ለማሻሻል ብዙ ማሻሻያዎችን እና ተጨማሪዎችን ቃል ገብተዋል። በS9 ቺፕሴት፣ U2 UWB ቺፕ፣ የዘመነ የልብ ምት ዳሳሽ፣ ቀላል መያዣ እና አዲስ ቀለሞች እና ባንዶች በማስተዋወቅ፣ አፕል የስማርት ሰዓት አቅርቦቶቹን ማሻሻል ቀጥሏል።
ትርጓሜዎች
– S9 ቺፕሴት፡- በ Apple Watch ተከታታይ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የቅርብ ጊዜ ቺፕ፣ የተሻሻለ አፈጻጸም እና ቅልጥፍናን ያቀርባል።
- U2 Ultra Wideband (UWB) ቺፕ፡ ለመሣሪያዎች የላቀ የአካባቢ ትክክለኛነትን የሚሰጥ ቺፕ።
- የጨረር የልብ ምት ዳሳሽ፡- የልብ ምትን በኦፕቲካል ለመለካት የሚያገለግል፣ በተለይም በእጅ አንጓ ላይ የሚለበስ ዳሳሽ።
- 3D የታተሙ ክፍሎች፡- የ3-ል ማተሚያ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚመረቱ የሰዓት ክፍሎች።
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።