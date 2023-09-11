የአይፎን ተጋላጭነት መሳሪያዎችን ለፔጋሰስ ስፓይዌር ጥቃቶች ያጋልጣል

ባለፈው ሳምንት የሳይበር ደህንነት ተመራማሪዎች በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ሲቲዝን ላብ በኤንኤስኦ ግሩፕ የተሰራውን የፔጋሰስ ስፓይዌርን ለማድረስ በንቃት ጥቅም ላይ በሚውሉ የአይፎን መሳሪያዎች ላይ ወሳኝ የሆነ ተጋላጭነትን አግኝተዋል። ብዝበዛ፣ BLASTPASS በመባል የሚታወቀው፣ አጥቂዎች የቅርብ ጊዜውን የ iOS (16.6) ስሪት የሚያሄዱትን ከተጎጂው ምንም አይነት መስተጋብር እንዲፈጥሩ አስችሏቸዋል።
ተመራማሪዎቹ ተጋላጭነቱን ያገኙት መቀመጫውን በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ውስጥ የሚሰራ ግለሰብ መሳሪያን ሲመረምር ነው። ጥቃቱ የPassKit አባሪዎችን በመጠቀም በአይሜሴጅ ከአጥቂው መለያ ወደ ተጎጂው መሳሪያ የተላኩ ተንኮል አዘል ምስሎችን ያካትታል። ሲቲዝን ላብ አጥቂው የመጫኛ ስህተት እንደሰራ ቢያምንም፣ ግኝታቸው ግኝታቸውን ለአፕል እንዲገልጹ ገፋፍቷቸዋል።
አፕል ብዝበዛውን ለመፍታት ጥገናዎችን በመልቀቅ እና ሁለት CVEs (የተለመዱ ተጋላጭነቶች እና ተጋላጭነቶች) በመመደብ ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል። ሁሉም ተጠቃሚዎች መሳሪያቸውን ወዲያውኑ እንዲያዘምኑም ይመክራሉ። በተጨማሪም የመልእክት አባሪዎችን እና የማይታወቁ የFacetime ጥሪዎችን ጨምሮ ተንኮል-አዘል ሊሆኑ የሚችሉ ይዘቶችን በማገድ የተሻሻለ ጥበቃ የሚያደርገው የApple Lockdown Mode ይህንን ልዩ ጥቃት ለመከላከል ተረጋግጧል።
በፓንደር ላብስ የሳይበር ደህንነት ኤክስፐርት የሆኑት ኬን ዌስቲን እንዳሉት የዚህ ተጋላጭነት መገለጡ ከንግድ ስፓይዌር አጠቃቀም ባለፈ ሰፊ ብዝበዛን ያስከትላል። በተጨማሪም ከ NSO የብዝበዛ ኢላማዎች ጋር በተያያዘ ግልጽነት የጎደለው መሆኑን ስጋቱን ገልጿል፣ ይህም በንፁሀን ግለሰቦች፣ ጋዜጠኞች እና ተቃዋሚዎች፣ ፔጋሰስን በመጠቀም አምባገነን መንግስታት ኢላማ የተደረገባቸውን አጋጣሚዎች በማሳየት ነው።
በክትትል እና በሰብአዊ መብት ረገጣ ሲመረመር የቆየው ኤን.ኤስ.ኦ ለቀረበበት ክስ ምንም አይነት ጥናትን ሳይደግፍ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። በአፕል የተገኘው ግኝት እና ፈጣን ምላሽ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን የሳይበር አደጋዎችን በመዋጋት ረገድ የመደገፍን አስፈላጊነት እና የመደበኛ የሶፍትዌር ዝመናዎች የመሳሪያውን ደህንነት ለመጠበቅ ያለውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
– የቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ዜጋ ቤተ ሙከራ
- ሮይተርስ