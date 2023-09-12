አፕል የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙላትን በአዲስ ምርት አሰላለፍ ተቀብሏል።

አፕል በቅርቡ በስማርት ሰአቶቹ እና በስልኮቹ ላይ ማሻሻያዎችን በማሳየት የቅርብ ጊዜውን የምርት አሰላለፍ አሳይቷል። የተለያዩ አስደናቂ አዳዲስ ባህሪያት ቢኖሩም፣ በጣም አስፈላጊው ለውጥ የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙላት ነው። ይህ እርምጃ የአውሮፓ ህግ አውጪዎች በአህጉሪቱ የሚሸጡ ሁሉም ተንቀሳቃሽ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች በሚቀጥለው አመት መጨረሻ ዩኤስቢ ቻርጅ ማድረግ እንዳለባቸው በማዘዙ ነው።
የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ወደ አዶው አይፎን መጨመር ለአፕል ትኩረት የሚስብ ጉዞ ነው። በፈጠራው የሚታወቀው ኩባንያው በዚህ አካባቢ ካሉ ሌሎች የቴክኖሎጂ ተቀናቃኞች ወደ ኋላ ቀርቷል። ይሁን እንጂ አፕል ለአውሮፓ ገበያ የተለየ የመሳሪያውን ስሪት ከመፍጠር ይልቅ በመላው ዓለም በሁሉም ስማርት ስልኮቹ ላይ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ መደበኛ እንዲሆን መርጧል።
ሸማቾች ለዚህ ወደ ሁለንተናዊ ክፍያ መሸጋገር ያላቸውን ጉጉት ገልጸዋል። ብዙዎች ለሁሉም መሣሪያዎቻቸው አንድ አይነት የኃይል መሙያ ገመድ ለመጠቀም ያለውን ምቾት ያደንቃሉ። ብዙ ኬብሎችን የመሸከም አስፈላጊነትን ስለሚያስወግድ በተደጋጋሚ የሚጓዙት በተለይ ጠቃሚ ሆኖ አግኝተውታል።
ካትሪን ዋረን, የሚዲያ እና የቴክኖሎጂ ሥራ ፈጣሪ, ወደ መደበኛ ደረጃ የሚደረገውን እርምጃ በደስታ ይቀበላል, "በእኔ እይታ, ማንኛውም መደበኛ ነገር ጥሩ ነው. ይህ ሁላችንም እንደ ሸማቾች የምንከተለው ወደ ተኳኋኝነት በጣም አወንታዊ እርምጃ ነው።
የሸማቾች ሎቢ ቡድን ዋና ዳይሬክተር ጌይ ጎርደን-ባይርን የአውሮጳ ህብረት ሥልጣን ያለውን ዋጋ ቢቀበሉም የአፕልን ተነሳሽነት ይጠራጠራሉ። እሷ ጥሩ የሚመስሉትን ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ደስተኞች ስለሆኑ አፕል የዚህን ለውጥ አስፈላጊነት ለማጉላት ሊሞክር እንደሚችል ትጠቁማለች። ሆኖም፣ አሁንም የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙላትን እንደ መልካም እድገት ትመለከታለች።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ፡ ሲቢሲ ዜና