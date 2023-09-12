አፕል በዓመታዊ ዝግጅት ኃይለኛ A17 Pro ቺፕን ያሳያል

አፕል በዓመታዊው የበልግ ዝግጅቱ ወቅት የመጀመሪያውን “Pro” ቺፑን ኤ17 ፕሮን ይፋ በማድረግ የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን አስገርሟል። ባለ 3 ናኖሜትር መጠን ያለው A17 Pro በአስደናቂ 17 ቢሊየን ትራንዚስተሮች እና ባለ ስድስት ኮር ሲፒዩ እስከ ዛሬ ድረስ ያለው የአፕል በጣም ኃይለኛ የሞባይል ሲሊከን ነው። ይህ አዲስ ቺፕ ከቀዳሚው A16 ጋር ሲነጻጸር በአፈጻጸም ላይ ጉልህ መሻሻሎችን ያቀርባል።
እንደ አፕል የA17 Pro ሁለት የአፈጻጸም ኮርሮች ከ A10 በ16 በመቶ ፈጣን ሲሆኑ፣ አራቱ የውጤታማነት ኮሮች በአንድ ዋት የተሻለ አፈጻጸም ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ ባለ6-ኮር ጂፒዩ ከበፊቱ በ20 በመቶ ፈጣን እንደሆነ እና እንደ ሃርድዌር የተፋጠነ የጨረር ፍለጋን የመሳሰሉ የላቀ ግራፊክስ ባህሪያትን አስተዋውቋል ተብሏል።
የA17 Pro የተሻሻለ ችሎታዎች በተለይ ለጨዋታ ገንቢዎች ማራኪ ናቸው። በክስተቱ ወቅት አፕል እንደ Resident Evil 4፣ Resident Evil Village እና The Division Resurgence ያሉ ታዋቂ ርዕሶች ወደ አይፎን እንደሚሄዱ አስታውቋል፣ ይህም የዚህ ኃይለኛ ቺፕ የጨዋታ አቅም ያሳያል።
አንዳንዶች አፕል ይህንን ቺፕ A17 Pro ለመሰየም ለምን እንደመረጠ ሊገረሙ ይችላሉ። የዚህ ቺፕ ስሪት በሚቀጥለው አመት አይፎን 16 ውስጥ ይሰራ እንደሆነ ግምቱ ይነሳል። ይህ ስልታዊ ውሳኔ ለወደፊት አፕል የበለጠ ተለዋዋጭነትን ይሰጣል። አንዳንድ ባህሪያትን በጣም ውድ በሆነ ሞዴል እንዲወገዱ ከማድረግ ይልቅ፣ አሁንም ከ A16 ማሻሻልን የሚሰጥ ትንሽ ቀርፋፋ ቺፕ ማስተዋወቅ ይችላሉ።
ተጨማሪ ዝርዝሮች ከ Apple's 'Wonderlust' ክስተት ሲወጡ፣ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ከA17 Pro ቺፕ ጋር ወደፊት ሊኖሩ ስለሚችሉ ዕድሎች በጉጉት ይጠብቃሉ። አፕል የሞባይል ሲሊኮን ፈጠራን ድንበሮች እየገፋ መሆኑ ግልፅ ነው ፣ለተሻሻለ አፈፃፀም እና የበለጠ መሳጭ የተጠቃሚ ተሞክሮ።
ምንጮች:
- አፕል የመጀመሪያውን የሞባይል 'Pro' ቺፕ ፣ A17 Pro - ምንጭ መጣጥፍን ይፋ አደረገ