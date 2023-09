ታታ በህንድ ውስጥ ከአፕል ቲቪ+ ጋር ቢንጅ አጋሮችን አጫውት።

የህንድ ቻናሎች አሰባሳቢ ታታ ፕሌይ ቢንጅ ታዋቂ ተከታታዮቹን እና ኦሪጅናል ፊልሞቹን ወደ ህንድ ገበያ ለማቅረብ ከApple TV+ ጋር መተባበርን አስታውቋል። ይህ አጋርነት በህንድ ውስጥ ለአፕል ቲቪ+ በአይነቱ የመጀመሪያው ነው።

በዚህ ትብብር የህንድ ተመልካቾች እንደ “ቴድ ላሶ”፣ “መቀነስ”፣ “ሲሎ”፣ “ጠለፋ”፣ “ፋውንዴሽን”፣ “ቴህራን”፣ “አገልጋይ”፣ “ፕላቶኒክ”፣ “Severance”፣ “የማለዳው ትርኢት”፣ “መጥፎ እህቶች”፣ “ዘገምተኛ ፈረሶች” እና “ቅድመ ታሪክ ፕላኔት”። በተጨማሪም፣ “CODA” እና “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”፣ “Ghosted” እና በቅርቡ የታየው “The Beanie Bubble”ን ጨምሮ አፕል ኦሪጅናል ፊልሞች በመድረክ ላይ ይገኛሉ።

የተጀመረውን በዓል ለማክበር የቦሊውድ ምርጥ ኮከቦች ሳይፍ አሊ ካን እና ካትሪና ካይፍ የሚሳተፉበት የማስታወቂያ ዘመቻ ተጀመረ። ይህ ትብብር የአፕል ቲቪ+ን ተደራሽነት በህንድ ገበያ የበለጠ እንደሚያሰፋ እና ለህንድ ተመልካቾች የተለያዩ ይዘቶችን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።

በአፕል ቲቪ+ ላይ ከሚገኙ ተከታታይ ፊልሞች እና ፊልሞች በተጨማሪ መድረኩ በህንድ ውስጥ አዳዲስ ኦሪጅናል ፊልሞችን ይለቀቃል። ከሚለቀቁት ጥቂቶቹ የማርቲን Scorsese "የአበባው ጨረቃ ገዳዮች" ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ፣ ሮበርት ደ ኒሮ እና ሊሊ ግላድስቶን የሚወክሉበት፣ ሰላይ ትሪለር "አርጊል" ከሄንሪ ካቪል፣ ሳም ሮክዌል እና ብሪስ ዳላስ ሃዋርድ፣ የሪድሊ ስኮት "ናፖሊዮን" ጆአኩዊን ፊኒክስ እና የጆሴፍ ኮሲንስኪ ርዕስ የሌለው የፎርሙላ አንድ ውድድር ባህሪ ከብራድ ፒት ጋር።

በታታ ፕሌይ ቢንጅ እና አፕል ቲቪ+ መካከል ያለው ትብብር በህንድ ውስጥ ያለውን የዥረት ገጽታ እንደገና ለመወሰን ተዘጋጅቷል፣ ይህም በአገሪቱ ውስጥ ላሉ ተመልካቾች ሰፋ ያለ የይዘት ምርጫዎችን ያቀርባል።

ኒፖን ቲቪ በMIPCOM መብቶች ገበያ አዲስ ቅርጸቶችን ይፋ አደረገ

እንደ "ሻርክ ታንክ" ያሉ ታዋቂ ቅርጸቶች ጃፓናዊው ጀማሪ ኒፖን ቲቪ በፈረንሳይ በሚመጣው የMIPCOM የመብት ገበያ አራት አዳዲስ ንብረቶችን ለመክፈት ተዘጋጅቷል። እነዚህ ንብረቶች አንድ የትምህርት ቤት መምህር ከጣሪያው ላይ ማን እንደገፋችበት እንቆቅልሹን ለማሳየት "ታላቅ አስተማሪ" የተባለ ስክሪፕት ቅርጸት ያካትታል.

ሁለት ያልተፃፉ ቅርፀቶችም ይገለጣሉ፣ እነዚህም “በዝግጅቱ ላይ ያሉ ተጠርጣሪዎች”፣ ስክሪፕት የተደረገ የወንጀል ድራማ እና ያልተፃፈ የምርመራ ፍልሚያ፣ እና “5 ጓደኞች፣ 5 ሞገስ!”፣ ጓደኞች ለታዋቂነታቸው ለማሸነፍ የሚወዳደሩበት ስቱዲዮ ላይ የተመሰረተ የጨዋታ ትዕይንት ይገኙበታል። ጓደኞች.

በተጨማሪ፣ ኒፖን ቲቪ ከ24 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች የተሸጠበት የታዋቂ ጊዜ ሚስጥራዊ ተከታታይ መላመድ የሆነውን “አፖቴካሪ ዳየሪስ” የተባለ የአኒም ርዕስ ያስተዋውቃል።

በኒፖን ቲቪ የግሎባል ቢዝነስ ስራ አስፈፃሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ኒሺያማ ሚኪኮ ኩባንያው የማምረት እና የማከፋፈያ አቅሙን ለማጠናከር ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል። ኒፖን ቲቪ በጃፓን በተመረቱ እና በተሰራጨው አጋርነት እና በፓይለት ስሪቶች ኦሪጅናል ፕሮግራሞችን ለመስራት እና ተከታታይ ማስተካከያዎችን በአለም አቀፍ ገበያዎች ለመዳሰስ ያለመ ነው።

እነዚህ ከኒፖን ቲቪ አዲስ ቅርጸቶች በጃፓን እና በዓለም ዙሪያ ላሉ ታዳሚዎች ልዩ እና አሳታፊ ይዘትን እንደሚያመጡ ቃል ገብተዋል።

ብላክ ማንዳላ “ከታች ላሉት” የዓለም የሽያጭ መብቶችን አግኝቷል።

በኒው ዚላንድ ውስጥ የሚገኘው የዘውግ ፊልም ባለሙያው ብላክ ማንዳላ “ከስር ምን ይጠብቃል” ለሚለው የድርጊት አስፈሪ አስደማሚ የአለም የሽያጭ መብቶችን አስከብሯል። በጄሚ ቤይሊ የተመራው ፊልሙ በኒውክሌር ግጭት አፋፍ ላይ ባለው የባህር ኃይል ሰርጓጅ መርከብ ሰራተኞች እና በሶስተኛው የአለም ጦርነት ዙሪያ ያተኮረ ነው። ሚስጥራዊ የሆነች እርቃን የሆነች ሴት መሸጫ ቦታ ስትታይ፣ ሩሲያዊ ሰርጎ ገዳይ ልትሆን እንደምትችል በመጠራጠር ውጥረቱ ይነሳል። ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ እሷ የበለጠ አደገኛ ነገር መሆኗን አወቁ።

የ"ከዚህ በታች ምን ይጠበቃል" የሚለው ተዋናዮች ሲሞን ፊሊፕስ፣ ራያን ጂዘን፣ ሚካኤል ስዋትተን፣ ኒክ ቢስኩፔክ እና አዲስ መጤ ዴላ ሪሊ ይገኙበታል። ፊልሙ በኒውዮርክ ግዛት በቡፋሎ ህልሞች ድንቅ የፊልም ፌስቲቫል ላይ የዓለም ቀዳሚ ነበር።

በሜም ፈርዳ የፊልም ኮር ፕሮዲዩሰር እና በDystopian Films በ Ken Bressers የተዘጋጀው ከቤይሊ ኢንቶ ፍሬም ፊልሞች ጋር በመተባበር፣ “ከዚህ በታች ምን ይጠበቃል” ለዘውግ ፊልም አድናቂዎች አስደሳች እና ጠንካራ የሲኒማ ተሞክሮ ይሰጣል።

አላን ካር የቢቢሲ የፈተና ጥያቄን "ሥዕል ስላም" አስተናግዷል

“የሩፖል ድራግ ውድድር ዩኬ” ዳኛ እና “የውስጥ ዲዛይን ማስተርስ አቅራቢ” አለን ካር የቢቢሲ የፈተና ጥያቄ ትርኢት “ስዕል ስላም” የአስተናጋጅ ሚና ተጫውቷል። በእያንዳንዱ ዙር ሁለት ተወዳዳሪዎችን ያቀፉ ሶስት ቡድኖች በተለያዩ የትምህርት ዓይነቶች ስዕሎች የተሞላ ቦርድ ቀርቧል። ቡድኖቹ ስዕሎቹን ከሰዓቱ ጋር በትክክል መለየት አለባቸው. ሙሉ ቦርድን በትክክለኛ መልሶች ማጽዳት ለቡድኑ የገንዘብ ጉርሻ ያስገኛል.

የፍጻሜው ቡድን ሁሉንም ምስሎች በትክክል መሰየም ከቻለ £10,000 (12,500 ዶላር) ሽልማት የማግኘት እድል ይኖረዋል። "Picture Slam" ለተመልካቾች እውቀታቸውን ለመፈተሽ እና ለትልቅ የገንዘብ ሽልማት ለመወዳደር አስደሳች እና ፈጣን የፈተና ጥያቄ ትዕይንት ቅርጸት ያቀርባል።

ምንጮች:

– [ምንጭ 1]

– [ምንጭ 2]

– [ምንጭ 3]

– [ምንጭ 4]