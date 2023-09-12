አፕል በህንድ-የተሰራ አይፎን 15 በሽያጭ የመጀመሪያ ቀን ሊጀምር ነው።

አፕል በህንድ ውስጥ የሚመረተውን አይፎን 15 በአለም አቀፍ ደረጃ ሽያጭ በጀመረበት የመጀመሪያ ቀን ለመልቀቅ ማቀዱን ጉዳዩን የሚያውቁ ምንጮች ገልጸዋል። አብዛኛዎቹ የአይፎን 15 አሃዶች ከቻይና የሚመጡ ሲሆኑ፣ ይህ በህንድ ውስጥ የተሰበሰበው የቅርብ ትውልድ አይፎን ወዲያውኑ ለግዢ ሲቀርብ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህ እርምጃ የህንድ የማምረት አቅሞችን እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ ሲሆን አፕል ቀደም ሲል በዋነኛነት በቻይና የተሰሩ መሳሪያዎችን በአለም አቀፍ ደረጃ ለመሸጥ ከያዘው ስትራቴጂ ለውጥን ያሳያል።
አፕል በህንድ ውስጥ በሚያከናውናቸው ተግባራት እና በቻይና ዋና ዋና የማምረቻ ማዕከሎቹ መካከል ያለውን ልዩነት ለማስተካከል እየሰራ ነው። ኩባንያው ባለፈው ወር በታሚል ናዱ ግዛት በአቅራቢዎች ፋብሪካ የአይፎን 15 ን ማምረት ጀምሯል። ሆኖም፣ ባልተጠበቁ የሎጂስቲክስ ተግዳሮቶች ምክንያት በህንድ-የተገነቡ መሳሪያዎች አቅርቦት ላይ ትንሽ መዘግየቶች ሊኖሩ ይችላሉ።
አይፎን 15 በአፕል በሶስት አመታት ውስጥ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ዝመና ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።በክልሉ የካሜራ ሲስተም ማሻሻያዎችን እና ለፕሮ ሞዴሎች የተሻሻለ ባለ 3 ናኖሜትር ፕሮሰሰር ያሳያል። ኩባንያው ለሶስት ተከታታይ ሩብ ጊዜ የሽያጭ መቀነሱን ስለዘገበው ይህ አዲስ አሰላለፍ የአፕል ሽያጭን ለማደስ ወሳኝ ነው።
የህንድ መንግስት የሀገር ውስጥ ምርትን ለማሳደግ ባደረገው የፋይናንሺያል ማበረታቻ እና አፕል ከቻይና አልፎ በንግድ ውዝግብ ውስጥ ለመስፋፋት ባደረገው ጥረት ህንድ ለአፕል ጠቃሚ እየሆነች መጥታለች። ሀገሪቱ ባለፈው ሩብ አመት በህንድ የአይፎን ሽያጭ ባለሁለት አሃዝ እድገት በማስመዝገብ ለአፕል ተስፋ ሰጪ ገበያ መሆኗን አረጋግጣለች።
በታሚል ናዱ ከሚገኘው የፎክስኮን ቴክኖሎጂ ግሩፕ ፋብሪካ በተጨማሪ በህንድ የሚገኙ ሌሎች የአፕል አቅራቢዎች፣ ፔጋትሮን ኮርፖሬሽን እና ዊስትሮን ኮርፖሬሽን ፋብሪካን ጨምሮ በታታ ግሩፕ በቅርቡ የሚገዛው አይፎን 15 ን ይገጣጠማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
አፕል ህንድን እንደ የችርቻሮ እድል እና በረጅም ጊዜ ውስጥ ትልቅ የምርት መሠረት አድርጎ ይመለከታታል ፣ በዚህ ዓመት በህንድ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ መደብሮች መከፈታቸው ይመሰክራል።
ምንጮች፡ ብሉምበርግ ዜና