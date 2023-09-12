አፕል በህንድ-የተሰራ አይፎን 15 በአለም አቀፍ የሽያጭ የመጀመሪያ ቀን ሊጀምር ነው።

አፕል ኢንክ በህንድ የተሰራውን አይፎን 15 በሽያጩ የመጀመሪያ ቀን በማስተዋወቅ በስትራቴጂው ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ነው። አብዛኛዎቹ አይፎን 15 ክፍሎች አሁንም ከቻይና የሚመጡ ሲሆኑ፣ ይህ እርምጃ የህንድ የማምረት አቅም እያደገ መምጣቱን እና አፕል ምርቱን ከቻይና አልፎ ለማስፋፋት የሚያደርገውን ጥረት አጉልቶ ያሳያል።
አይፎን 15 ማክሰኞ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፣ ሽያጩ ከክስተቱ በኋላ ባሉት ቀናት ወይም ሳምንታት ይጀምራል። የአይፎን 15 ምርት ባለፈው ወር የጀመረው በደቡብ ታሚል ናዱ ግዛት በሚገኝ ፋብሪካ በአቅራቢው ፎክስኮን ቴክኖሎጂ ግሩፕ ነው። ምንም እንኳን በሎጂስቲክስ ማነቆዎች ምክንያት መጠነኛ መዘግየቶች ሊኖሩ ቢችሉም አፕል በህንድ እና በቻይና ስራዎች መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ የሰጠው ትኩረት ግልፅ ነው።
የጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ የአገር ውስጥ ምርትን ለማስተዋወቅ ያበረከቱት ማበረታቻ ከአፕል ስትራቴጂ ጋር ተዳምሮ በንግድ ውጥረት ውስጥ በቻይና ላይ ጥገኝነትን ለመቀነስ ህንድን ለአፕል ብዝሃነት ጥረቶች አስፈላጊ ገበያ አድርጓታል። ከአይፎን 14 በፊት፣ ከቻይና ምርት ጋር ሲነፃፀር ከስድስት እስከ ዘጠኝ ወራት ዘግይቶ የነበረው የአፕል ዓለም አቀፍ ምርት ትንሽ ክፍልፋይ ብቻ ተሰብስቧል። ይሁን እንጂ መዘግየቱ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል, ይህም አፕል በመጋቢት መጨረሻ 7% አይፎን ህንድ ውስጥ እንዲሰበስብ አስችሎታል.
አይፎን 15 ለመሣሪያው ትልቅ ማሻሻያ እንደሚሆን ይጠበቃል፣ በካሜራ ስርዓቱ ላይ በየክልሉ ማሻሻያዎች እና ፕሮ ሞዴሎች የተሻሻለ ባለ 3 ናኖሜትር ፕሮሰሰር ያሳያሉ። እንደ ዩኤስ፣ ቻይና እና አውሮፓ ባሉ ቁልፍ ገበያዎች ላይ ያለው የሸማቾች ፍላጎት ደካማ በመሆኑ ኩባንያው ለሶስት ተከታታይ ሩብ ጊዜ ሽያጮችን ማሽቆልቆሉን ስለዘገበው ይህ አዲስ አሰላለፍ አፕል ሽያጩን ለማደስ ወሳኝ ነው።
በዚህ አመት ኩባንያው በአገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያውን የችርቻሮ መደብሮች ስለከፈተ አፕል በህንድ ላይ ያለው ትኩረት ከምርት በላይ ነው ። በፍጥነት በማደግ ላይ ባለ ገበያ እና ሽያጮችን በመጨመር ህንድ እንደ የችርቻሮ እድል እና የረጅም ጊዜ የአፕል መግብሮች እንደ አስፈላጊ የምርት መሰረት ተደርጋ ትታያለች። በቅርቡ በታታ ግሩፕ የሚገዛው እንደ ፔጋትሮን ኮርፖሬሽን እና ዊስትሮን ኮርፖሬሽን ያሉ ሌሎች አቅራቢዎች አይፎን 15 ን በህንድ እንደሚሰበስቡ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- ሂንዱስታን ታይምስ
- የበርገር ዜና