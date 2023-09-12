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ቴክኖሎጂ

አፕል አዲስ አይፎን 15 እና ሌሎች አስደሳች ምርቶችን ይፋ አደረገ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል አዲስ አይፎን 15 እና ሌሎች አስደሳች ምርቶችን ይፋ አደረገ

አፕል በቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜውን የአይፎን አሰላለፍ አሳውቋል። በጉጉት ከሚጠበቀው አይፎን 15 በተጨማሪ የቴክኖሎጂው ግዙፉ አዳዲስ አፕል ሰዓቶችን፣ ኤርፖድስን እና ሌሎች አጓጊ መሳሪያዎችን አስተዋውቋል።

አይፎን 15 በፈጠራ ባህሪያት እና በተሻሻለ አፈጻጸም ጉልህ የሆነ ማሻሻያ እንደሚሆን ይጠበቃል። ስለ መሣሪያው የተወሰኑ ዝርዝሮች በአሁኑ ጊዜ የተገደቡ ሲሆኑ፣ የአፕል አድናቂዎች ስለ ችሎታው የበለጠ ለማወቅ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። በአዲሱ አይፎን ዙሪያ ያለው ግርግር ለወራት ሲሰራ ቆይቷል፣ አሉባልታ እና ፍንጣቂዎች ግምቱን አባብሰዋል።

ነገር ግን አፕል በዝግጅቱ ላይ ይፋ የሚያደርገው ብቸኛው ምርት አይፎን 15 አይደለም። ኩባንያው አዲስ አፕል ሰዓቶችን እያስተዋወቀ ሲሆን እነዚህም የተሻሻሉ የጤና እና የአካል ብቃት መከታተያ ባህሪያትን ይዘው ይመጣሉ። በተጨማሪም አፕል የተሻሻለ የድምጽ ጥራት እና የድምጽ መሰረዝን የሚያቀርብ አዲስ ኤርፖድስን እያስጀመረ ነው።

ይህ ዓመታዊ የማስጀመሪያ ዝግጅት ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና ለአፕል አድናቂዎች አስደሳች ጊዜ ነው። የወደፊቱን የአፕል ምርት አሰላለፍ ለማየት እና በቴክኖሎጂ ውስጥ የቅርብ ጊዜ ግስጋሴዎችን ለማየት እድል ይሰጣል። ዝግጅቱ አፕል ለፈጠራ እና ዲዛይን ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየት እንደ መድረክ ሆኖ ያገለግላል።

እንደ ቀድሞው የአፕል ማስጀመሪያ ዝግጅቶች አዲሱ አይፎን እና ሌሎች ምርቶች ከፍተኛ ደስታን እና ፍላጎትን እንደሚፈጥሩ እርግጠኛ ናቸው። አፕል በቴክኖሎጂው ዓለም ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉትን አዝማሚያዎችን የማዘጋጀት እና ድንበር የመግፋት ታሪክ አለው። የአይፎን 15 እና ሌሎች አዳዲስ ምርቶች ይፋ በመሆናቸው አፕል በኢንዱስትሪው ውስጥ ግንባር ቀደም ፈጣሪ ሆኖ አቋሙን አጠናክሮ ቀጥሏል።

ምንጮች:
- ሲቢኤስ ፊላዴልፊያ

By ሮበርት አንድሪው

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