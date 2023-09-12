የኳልኮም ምልክቶች ከአፕል ጋር ለ5ጂ ቺፕስ እስከ 2026 ድረስ ድርድር

Qualcomm ቢያንስ እስከ 5 ድረስ 2026ጂ ቺፖችን ለማቅረብ ከአፕል ጋር ስምምነት መፈራረሙን አስታውቋል።ስምምነቱ በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ያለውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት የሚያራዝም እና የኳልኮምም የአፕል የስልክ መሳሪያዎች የሞደም ቺፖች መሪ ዲዛይነር ሆኖ እንዲቆይ አድርጓል።
ስምምነቱ የሚመጣው አፕል በቻይና ውስጥ ተጨማሪ ፈተናዎችን ሲያጋጥመው እና የአቅርቦት ሰንሰለቶቹን በሌላ ቦታ ለማጠናከር በሚፈልግበት ጊዜ ነው። ከ Qualcomm ጋር በመተባበር አፕል የራሱን የሞደም ቴክኖሎጂ ለማዳበር ቢያቅድም ለስልኮቹ የተረጋጋ የ5ጂ ቺፖች አቅርቦትን ያረጋግጣል።
ይህ ስምምነት እ.ኤ.አ. በ2019 የተፈረመውን የቀደመውን የቺፕ አቅርቦት ስምምነት ወሰን ያራዝመዋል፣ ይህም በ Qualcomm እና Apple መካከል ረዥም የህግ ጦርነትን ተከትሎ ነበር። በአዲሱ ስምምነት ኳልኮምም ለአፕል ስልኮች በየዓመቱ እስከ 2026 የሚለቀቁትን ቺፖችን ያቀርባል።የስምምነቱ ዋጋ ባይገለጽም ከቀድሞው ስምምነት ጋር ተመሳሳይ ነው ተብሏል።
አፕል በራሱ ሞደም ቴክኖሎጂ እየሰራ እና የኢንቴል ሞደም ክፍልን በ2019 ሲያገኝ፣ ኩባንያው የራሱን ቺፕስ በምን ያህል ፍጥነት ተግባራዊ ለማድረግ እንዳቀደ አልገለጸም። Qualcomm እንደሚገምተው የ Apple's iPhones አምስተኛው ብቻ ቺፖችን በ 2026 ይጠቀማሉ ፣ ግን ይህ ትንበያ ወግ አጥባቂ ሊሆን ይችላል ፣ ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ስለ Qualcomm ከአፕል ጋር ስላለው ንግድ የተነበዩ ትንበያዎች ትብብራቸውን አቅልለውታል ።
ስምምነቱ በ2019 በ Qualcomm እና Apple መካከል የተፈረመውን የባለቤትነት ፍቃድ ስምምነት በ2025 ጊዜው ያበቃል ነገር ግን ለሁለት ተጨማሪ አመታት ሊራዘም የሚችለውን ስምምነት በድጋሚ ያረጋግጣል። ይህ ሽርክና ለሁለቱም ኩባንያዎች ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም Qualcomm የአፕል ቁልፍ አቅራቢ ሆኖ እንዲቆይ ስለሚያስችለው አፕል ግን የ Qualcomm በሞደም ቺፕ ዲዛይን ላይ ካለው እውቀት ይጠቀማል።
ምንጮች:
- አንቀፅ: "Qualcomm ምልክቶች ቢያንስ እስከ 5 ድረስ 2026ጂ ቺፖችን ለማቅረብ ከአፕል ጋር ተስማምተዋል" - ሮይተርስ
- Susannah Streeter, Hargreaves Lansdown ላይ የገንዘብ እና ገበያዎች ኃላፊ
- የዩቢኤስ ተንታኞች የምርምር ማስታወሻ
- Qualcomm እና Apple የፈጠራ ባለቤትነት ፈቃድ ስምምነት