አይፎን 15 ተከታታይ ዩኤስቢ-ሲ መሙያ፡ ገዢዎች ማወቅ ያለባቸው

መጪው የአይፎን 15 ተከታታይ የአፕል የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙላትን ለመደገፍ የመጀመሪያው ተከታታይ በመሆኑ በቻርጅ አቅሙ ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ነው። አዲሶቹ አይፎኖች በመጪው ዝግጅት ይፋ ይሆናሉ ተብሎ በሚጠበቀው መሰረት፣ አፕል የሱቅ ሰራተኞቻቸው ይህን ለውጥ ለደንበኞቻቸው ለማሳወቅ አስፈላጊውን እውቀት እንዳገኙ እያረጋገጠ ነው።
በአይፎን 15 ተከታታዮች ዙሪያ ላለው ደስታ ትልቁ ምክንያት የዩኤስቢ-ሲ ክፍያ ድጋፍ ማስተዋወቅ ነው። በተለዋዋጭ ገበያ ላይ ባለው ከፍተኛ ጥገኛነት የሚታወቀው አፕል ባትሪ መሙያውን ከአይፎን ሳጥን ውስጥ ለማስወገድ ሲወስን ሞገዶችን ፈጠረ። ነገር ግን ወደ ዩኤስቢ-ሲ በመቀየር ኩባንያው አሁን ሰራተኞቹ የአይፎን 15 ገዥዎች የዩኤስቢ-ሲ ቻርጀር እንዲገዙ እንዲመክሩት እየመከረ ነው።
አፕል አሁን ያሉት የቻርጅ ኬብሎች ከአዲሱ ቻርጀር ጋር ተኳሃኝ እንደማይሆኑ ገልጿል ይህም ተጠቃሚዎች ዩኤስቢ-ሲ ቻርጀሩን ለምርጥ የባትሪ መሙያ ለየብቻ እንዲገዙ ይጠይቃል። በተጨማሪም አፕል ገዢዎችን ለማሳሳት ከአይፎን 15 ተከታታይ ጋር በቀለም ተዛማጅ የዩኤስቢ-ሲ ኃይል መሙያ ገመዶችን ሊጀምር ይችላል።
ወደ ዩኤስቢ-ሲ ለአይፎኖች የሚደረገው ሽግግር ሁሉም የሞባይል ብራንዶች ለሞባይል መሳሪያዎች ሁለንተናዊ ቻርጀር እንዲጠቀሙ ለሚያዘው አዲስ የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ ምላሽ ነው። አብዛኛዎቹ የአንድሮይድ ስልኮች የዩኤስቢ-ሲ ክፍያን የሚደግፉ ቢሆንም፣ ውሳኔው በተለይ አፕልን ያነጣጠረ ሲሆን ኩባንያው ደረጃውን ጠብቆ እንዲሄድ ግፊት አድርጓል። ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ዩኤስቢ-ሲ ሲተገበር አይፎኖች እስከ 35 ዋ የሚደርስ የኃይል መሙያ ፍጥነት ሊያቀርቡ ይችላሉ፣ ምንም እንኳን ይህ በፕሮ ልዩነቶች ገዢዎች ዋና ሞዴሎችን እንዲመርጡ ለማበረታታት ሊገደብ ይችላል።
አሁን ያሉትን የአይፎን አድናቂዎችን ከመማረክ በተጨማሪ አፕል በዚህ አመት አንድሮይድ ተጠቃሚዎችን ወደ አይፎን እንዲቀይሩ እንደሚስብ ተስፋ አድርጓል። በቅርቡ የተደረገ የገበያ ጥናት እንደሚያመለክተው አፕል የአለም አቀፉን የሃይል መሙላት አዝማሚያ ስለሚጠቀም ከዚህ እርምጃ ሊጠቅም ይችላል።
በጉጉት የሚጠበቀው አይፎን 15 ሊጀመር ሰአታት ቀርተውታል፣ ሁሉም አይኖች ስቲቭ ስራዎች ቲያትር ላይ ናቸው የአመቱ ትልቁ የአፕል ክስተት። ዝግጅቱ እንደተከፈተ በአዲሱ የአይፎን ተከታታዮች እና በዩኤስቢ-ሲ የመሙላት አቅሞች ላይ አዳዲስ ዝመናዎችን እናመጣለን።
ምንጭ፡ ኤስ አዴትያ፣ ኒውስ18 ቴክ
ትርጓሜዎች
- ዩኤስቢ-ሲ፡ በመሳሪያዎች መካከል ውሂብን ለመሙላት እና ለማስተላለፍ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውል ሁለንተናዊ ማገናኛ መስፈርት።
– ቻርጅ መሙያ፡- የኤሌትሪክ ሃይል ወደሚሞሉ ባትሪዎች ወይም ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ለማቅረብ የሚያገለግል መሳሪያ ነው።
የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ፡- ለሞባይል መሳሪያዎች ሁለንተናዊ ቻርጀርን የሚያዘው በአውሮፓ ህብረት የተሰጠ ውሳኔ።
– የአይፎን አድናቂዎች፡ ስለ የምርት ስሙ በጣም የሚጓጉ የአይፎን አድናቂዎች።
– አንድሮይድ ተጠቃሚዎች፡ በአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ የሚሰሩ ስማርት ስልኮችን የሚጠቀሙ ግለሰቦች።
ምንጮች:
– S Adeetya, News18 Tech ላይ ልዩ ዘጋቢ