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የመብረቅ አያያዥ መጨረሻ፡ አፕል ዩኤስቢ-ሲን ይቀበላል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
የመብረቅ አያያዥ መጨረሻ፡ አፕል ዩኤስቢ-ሲን ይቀበላል

አፕል በሴፕቴምበር 12፣ 2022 የምስሉ የሆነውን የመብረቅ ማገናኛውን ሁለገብ በሆነው የዩኤስቢ-ሲ ወደብ በመተካት ተሰናብቷል። የመብረቅ ማገናኛ አፕል ተጠቃሚዎችን ከአስር አመታት በላይ በጥሩ ሁኔታ ሲያገለግል፣ የሃይል ፈላጊ መሳሪያዎች መጨመር እና ደረጃውን የጠበቀ ቻርጀር እንዲፈጠር መገፋፋት አፕል መቀየሪያውን እንዲያደርግ አነሳስቶታል።

በቅርብ ዓመታት ውስጥ አፕል ዩኤስቢ-ሲን ወደ አሰላለፉ ማስተዋወቅ ጀምሯል፣የአይፓድ ፕሮ ሞዴሎች አዲሱን ወደብ በ2018፣በ2020 አይፓድ ኤርን እና በ10 2022ኛ ትውልድ iPadን ተከትለዋል።በተጨማሪም፣የ Apple TV 4K የርቀት መቆጣጠሪያም እንዲሁ። የዩኤስቢ-ሲ ሶኬት ቀርቧል። ወደ ዩኤስቢ-ሲ የሚደረገው ሽግግር የተፋጠነው በአውሮፓ ህብረት ትእዛዝ ሁሉም መሳሪያዎች ማለትም ስልኮች፣ ታብሌቶች፣ ካሜራዎች እና ላፕቶፖች እስከ 100 ዋ ድረስ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ሊኖራቸው ይገባል።

ብዙ ሌሎች አምራቾች ቀደም ሲል ዩኤስቢ-ሲን እንደተቀበሉ ልብ ሊባል የሚገባው ነው ፣ ይህም በዓለም ዙሪያ መደበኛውን ተቀባይነት አግኝቷል ። ሆኖም፣ የአፕል መብረቅ አያያዥን መጠቀሙን መቀጠሉ ተኳኋኝነት እና ተደራሽነት ውስን ነው።

አፕል የገመድ አልባ ቴክኖሎጂን መግፋት ግልፅ ቢሆንም፣ ወደ ዩኤስቢ-ሲ መቀየሩ ተጠቃሚዎች አሁንም በተፈለገ ጊዜ መሳሪያቸውን በተመቻቸ ሁኔታ ማገናኘት እንደሚችሉ ያረጋግጣል። ከአንድሮይድ ተጠቃሚ ቻርጀር መበደርም ሆነ በጉዞ ላይ እያለ ተኳሃኝ ቻርጀር ማግኘት፣ የዩኤስቢ-ሲ በሁሉም ቦታ መኖሩ ከባለቤትነት መብረቅ ማገናኛ የበለጠ ተደራሽ ያደርገዋል።

በአጠቃላይ፣ የመብረቅ አያያዥ መጨረሻ በአፕል ሥነ-ምህዳር ላይ ጉልህ ለውጥ ቢያሳይም፣ ከኢንዱስትሪው ወደ ደረጃውን የጠበቀ የኃይል መሙያ መፍትሄ ጋር ይዛመዳል። ዩኤስቢ-ሲ ለተጠቃሚዎች መሳሪያቸውን ለማብራት እና ለማገናኘት ተለዋዋጭ እና በሰፊው የሚደገፍ አማራጭ ይሰጣል።

ምንጮች:
- የአውሮፓ ፓርላማ https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220217IPR14210/meps-call-for-a-common-charger-for-all-mobiles-and-new-rules- መቋቋም-ኢ-ቆሻሻ
- አፕል፡ https://www.apple.com/newsroom/2022/09/apple-introduces-iphone-15-and-airpods-3/

By ሮበርት አንድሪው

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