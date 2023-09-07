የቻይና እገዳ በአፕል ማጋራቶች እና Qualcomm ላይ ያለው ተጽእኖ

ቻይና በግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ላይ እገዳ መጣሏን ተከትሎ አፕል (AAPL) ላለፉት ሁለት ቀናት በአክሲዮን ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷል። ይህ እገዳ በአፕል አቅራቢዎች በአንዱ ላይ ኳልኮምም (QCOM) አክሲዮኑ ወደ ታች ስለሚንሸራተት ትልቅ ተጽእኖ አስከትሏል።
በቻይና የተጣለው እገዳ የአፕል ምርቶች በአንደኛው ቁልፍ ገበያዎች የወደፊት ሽያጭ ላይ ስጋት ይፈጥራል. በዚህ ምክንያት የአፕል አክሲዮኖች በኩባንያው አጠቃላይ ግምገማ ላይ አሉታዊ ተፅእኖን ፈጥረዋል ። ይህ የአፕል አክሲዮን ማሽቆልቆል ለቴክኖሎጂ ግዙፉ ዋና አቅራቢዎች አንዱ በሆነው Qualcomm ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል።
Qualcomm ለ Apple መሳሪያዎች አስፈላጊ ክፍሎችን የሚያቀርብ ሴሚኮንዳክተር አምራች ነው. የአፕል አክሲዮኖች በመቀነሱ፣ የኳልኮም አክሲዮን ከዛሬው የመዝጊያ ደወል በኋላ ቀንሷል። ይህ ማሽቆልቆል በቻይና ውስጥ ካለው የአፕል ሽያጭ ጋር ተያይዞ ካለው እርግጠኛ አለመሆን እና በአቅራቢዎቹ ላይ ሊያስከትሉት ከሚችለው መዘዝ ጋር የተያያዘ ነው።
ለ Apple እና Qualcomm ከሚያመጣው አንድምታ በተጨማሪ ከዲስኒ (DIS) እና ከፍሎሪዳ ገዥ ሮን ዴሳንቲስ ጋር የተያያዘ የተለየ የዜና ታሪክ ወጥቷል። በዲስኒ በገዢው ዴሳንቲስ ላይ የቀረበው ክስ በመጀመሪያ ማሻሻያ ክርክር ዙሪያ ያተኮረ ነው። ዲስኒ በፍሎሪዳ 'ጌይ አትናገሩ' በሚለው ሂስ ላይ የበቀል እርምጃ ወስደዋል ብሏል።
ይህ ክስ በመናገር ነፃነት ላይ እየተካሄደ ያለውን ክርክር እና እንደ ገዥዎች ያሉ የህዝብ ተወካዮች ትችትን በሚገልጹ ግለሰቦች ወይም ኩባንያዎች ላይ እርምጃ ሊወስዱ እንደሚችሉ ያሳያል። የዚህ ጉዳይ ውጤት በፍሎሪዳ ግዛት ውስጥ የመናገር መብትን ለመጠበቅ ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ለማጠቃለል ያህል፣ ቻይና በአፕል ላይ የጣለችው እገዳ በኩባንያው አክሲዮኖች እና በአቅራቢው ኳልኮም ላይ ጉልህ ተፅዕኖ አሳድሯል። የአፕል አክሲዮን ማሽቆልቆሉ በቻይና ስለሚኖረው የወደፊት ሽያጭ ስጋትን ፈጥሯል፣ ይህም በ Qualcomm አክሲዮን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በገዢው ዴሳንቲስ ላይ ያለው የዲስኒ ክስ ስለ የመናገር ነፃነት እና የህዝብ ተወካዮች ነቀፌታን የመበቀል ስልጣንን በተመለከተ ጠቃሚ ጥያቄዎችን አስነስቷል።
ትርጓሜዎች
– የቻይና እገዳ፡- በቻይና መንግሥት አንዳንድ ምርቶችን ወይም አገልግሎቶችን መሸጥም ሆነ ማስመጣት ላይ የተጣለው ገደብ።
- Qualcomm: ለተለያዩ የቴክኖሎጂ ምርቶች አካላትን የሚያቀርብ ሴሚኮንዳክተር አምራች።
- የመጀመሪያ ማሻሻያ፡ የዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግሥት የመጀመሪያው ማሻሻያ ከሌሎች መሠረታዊ መብቶች መካከል የንግግር ነፃነትን ያረጋግጣል።
- 'ግብረ ሰዶማዊ አትበል' ቢል፡ የኤልጂቢቲ ርዕሶችን ወይም ጉዳዮችን ውይይቶችን ወይም ማስተዋወቅን የሚገድብ የታቀደ ህግ።
ምንጮች:
– ዋና መጣጥፍ በያሁ ፋይናንስ አኪኮ ፉጂታ