አፕል የአውሮፓ ህብረት ህጎችን በዩኤስቢ-ሲ መሙያ ወደቦች በ iPhone 15 ይቀበላል

አፕል በዩናይትድ ስቴትስ በሚያደርገው ዓመታዊ የምርት ዝግጅቱ በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15ን ይፋ ሊያደርግ ነው። የዘንድሮው ማስጀመሪያ ዋና ነጥብ ኩባንያው ከባህላዊው የመብረቅ ወደብ ይልቅ ዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ወደቦችን ለማካተት መወሰኑ ነው። ይህ እርምጃ በአውሮፓ ኅብረት ህግ በአባል ሀገራቸው የሚሸጡ ሁሉም የሞባይል ስልኮች በ2024 መጨረሻ ደረጃውን የጠበቀ ቻርጅ ወደብ እንዲኖራቸው የሚደነግግ ነው።
የአውሮፓ ህብረት ደንብ የአፕልን እጅ አስገድዶታል, ምክንያቱም ኩባንያው በፈቃደኝነት ይህን ለውጥ ባያደርግም ነበር. አፕል እ.ኤ.አ. በ 2012 እንደተዋወቀው የመብረቅ ወደብ ያሉ የኢንዱስትሪ-አቀፍ ደረጃዎችን በመቋቋም በታሪክ ይታወቃል ። ሆኖም የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ የባትሪ መሙያ ተኳሃኝነትን በማቀላጠፍ የኤሌክትሮኒክስ ብክነትን እና የፕላስቲክ ብክለትን ለመቀነስ ያለመ ነው።
አፕል የዩኤስቢ-ሲ ስታንዳርዱን የተቀበለ የመጨረሻው ዋና የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያ ቢሆንም፣ የዘርፉ ባለሙያዎች ኩባንያው ይህንን ለውጥ ለአይፎን እና ለተጠቃሚዎቹ እንደ አዎንታዊ እርምጃ እንደሚያቀርብ ይጠብቃሉ። ኩባንያው የዩኤስቢ-ሲ ጥቅማ ጥቅሞችን እንደ ፈጣን ባትሪ መሙላት እና ሁለንተናዊ ተኳኋኝነትን በምርት ምረቃ ዝግጅቱ ላይ አፅንዖት ሊሰጥ ይችላል።
ከዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ወደብ በተጨማሪ አፕል ተጠቃሚዎችን ለማማለል እና በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታየውን የስማርትፎን ፍላጎት ማሽቆልቆልን ለመቋቋም ሌሎች አዳዲስ ባህሪያትን እንደሚያስተዋውቅ ተንታኞች ይተነብያሉ። ግምቶች የተሻሻለ የማጉላት አቅም ያለው የፔሪስኮፕ ካሜራ፣ በአዲስ መልክ የተነደፈ ፍሬም ከቲታኒየም እና የተሻሻለ ፕሮሰሰር ያካትታሉ። ዝግጅቱ የሚካሄደው በአፕል ዋና መሥሪያ ቤት ኩፐርቲኖ፣ ካሊፎርኒያ በሚገኘው ስቲቭ ስራዎች ቲያትር ነው።
የአውሮፓ ህብረት ወደቦችን የመሙላት ደንቦች በአፕል ምርት ዲዛይን ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመለክታሉ፣ ይህም ኩባንያው ወደ ደረጃውን የጠበቀ አካሄድ ሲሸጋገር ነው። ይህ እርምጃ የኤሌክትሮኒክስ ቆሻሻን ለመቀነስ እና የአካባቢን ዘላቂነት ለማስፋፋት ከአውሮፓ ህብረት ዓላማ ጋር ይጣጣማል።
ምንጮች:
- የቶም መመሪያ: [አገናኝ]
- ኤኤፒ (የቅንጭቦች ምንጭ)፡ [አገናኝ]