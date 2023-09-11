የአፕል አይፎን 15 ታዋቂ ባህሪያትን ሊጥል ይችላል።

አፕል በዚህ ወር በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15 ለመልቀቅ ተዘጋጅቷል ነገርግን አዲሱ ሞዴል አንዳንድ የተለመዱ ባህሪያትን የሚጎድለው ይመስላል። በመጪው ልቀት ዙሪያ የሚነገሩ ወሬዎች አፕል አምስት ታዋቂ መሳሪያዎችን ከአይፎን መስመር እንደሚያስወግድ ይጠቁማሉ። በ iPhone 15 ላይ ለማየት መጠበቅ የሌለባቸው ባህሪያት እነኚሁና.
የመብረቅ ወደብ
በጣም አስፈላጊው ለውጥ በሁለንተናዊ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ የሚተካው የመብረቅ ወደብ መወገድ ነው ሊባል ይችላል። ይህ ወደ ዩኤስቢ-ሲ መቀየር የአፕል ምርቶችን ከሌሎች መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ያደርገዋል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ምቹነትን ያሻሽላል።
ማስታወቂያው
በ iPhone X ውስጥ ከጀመረ ከሰባት ዓመታት በኋላ ፣ የምስሉ ምልክት በመጨረሻ ሊጠፋ ይችላል። የኖቻው መወገድ ለአይፎን 15 ትልቅ የፊት ስክሪን እንዲኖረው ያስችለዋል፣ ይህም የማሳያ ቦታውን እንደ ዳይናሚክ ደሴት ላሉ ባህሪያት ከፍ ያደርገዋል።
ቁልፍን ድምጸ-ከል ያድርጉ
በአመቺ ጸጥ ማሰኘት ችሎታው የሚታወቀው ባህላዊው የድምጸ-ከል አዝራር በድርጊት ቁልፍ እንደሚተካ ተነግሯል። አዲሱ አዝራር ለተጠቃሚዎች የተለያዩ እርምጃዎችን የመመደብ ችሎታን ይሰጣል፣ ምንም እንኳን አሁንም ድምጸ-ከል የሚለውን ባህሪ ለሚመርጡ ሰዎች የመድረስ አማራጭ ሊኖር ይችላል።
የአረብ ብረት ክፈፍ
የአይፎን ታዋቂው የብረት ፍሬም በ iPhone 15 Pro ሞዴሎች ውስጥ ይጠፋል ተብሎ ይጠበቃል። ባለሙያዎች እንደሚገምቱት ይህ ለውጥ የበለጠ ዘላቂ እና ከፍተኛ ዲዛይን ያስገኛል. በተጨማሪም አዲሱ ፍሬም ለ iPhone 15 Pro ሞዴሎች አጠቃላይ ክብደት ቀላል እንዲሆን አስተዋፅዖ ሊያደርግ ይችላል።
ከዚህ በላይ ወርቅ የለም።
እንደሌሎች ለውጦች ጉልህ ባይሆንም፣ የወርቅ ቀለም አማራጭ ለአይፎን 15 አይገኝም። በምትኩ ተጠቃሚዎች እንደ ሲልቨር፣ የጠፈር ጥቁር፣ ታይታን ግራጫ እና ጥቁር ሰማያዊ ያሉ የቀለም አማራጮችን መጠበቅ ይችላሉ።
አፕል እነዚህን ታዋቂ ባህሪያት ከአይፎን 15 ለማስወገድ መወሰኑ የኩባንያውን ቀጣይነት ያለው የተጠቃሚን ተሞክሮ የመፍጠር እና የማሻሻል እንቅስቃሴን ያንፀባርቃል። እነዚህን ለውጦች በማድረግ፣ አፕል ተኳሃኝነትን ለማጎልበት፣ የስክሪን ቦታን ከፍ ለማድረግ እና ለቅርብ ጊዜው የአይፎን ሞዴል የሚያምር ዲዛይን ለማቅረብ ያለመ ነው።
ምንጮች፡- ጌቲ