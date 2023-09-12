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AirPods Pro 2 አሁን ከዩኤስቢ-ሲ ኃይል መሙያ መያዣ ጋር ይምጡ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
AirPods Pro 2 አሁን ከዩኤስቢ-ሲ ኃይል መሙያ መያዣ ጋር ይምጡ

አፕል አዲሱ ኤርፖድስ ፕሮ 2 ከመብረቅ ማገናኛ ይልቅ የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙያ እንደሚመጣ አስታውቋል። ይህ ለውጥ አፕል ዩኤስቢ-ሲን እንደ ማክ፣ አይፓድ እና ሲሪ የርቀት መቆጣጠሪያን ጨምሮ ለምርቶቹ እንደ መደበኛ ማገናኛ ከመቀበሉ ጋር ይስማማል።

ኤርፖድስ ፕሮ 2 እራሳቸው ምንም የሃርድዌር ማሻሻያ አያገኙም አሁን ግን ከUSB-C ባትሪ መሙላት ጋር ተኳሃኝ ይሆናሉ። ይህ ማለት ተጠቃሚዎች ማክ፣ አይፓድ፣ ኤርፖድስ እና አዲሱን የአይፎን 15 አሰላለፍ ለመሙላት ተመሳሳዩን ገመድ በተመቸ ሁኔታ መጠቀም ይችላሉ። በተጨማሪም ኤርፖድስ ፕሮ 2 በቀጥታ ከ iPhone 15፣ iPhone 15 Plus፣ iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max ሊሞላ ይችላል።

አዲስ AirPods Pro 2 ለሚገዙ ደንበኞች የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙያ መያዣ በሳጥኑ ውስጥ ይካተታል። ሆኖም፣ ከመጀመሪያው ከሚጠበቀው በተቃራኒ፣ አፕል የዩኤስቢ-ሲ መሙያ መያዣን ለብቻው አይሸጥም።

ለአዲሱ ኤርፖድስ ፕሮ 2 ከዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ጋር ማዘዣዎች አሁን ሊደረጉ ይችላሉ፣ ጭነቶች በሴፕቴምበር 22 እንዲጀምሩ ታቅዶላቸዋል። የ AirPods Pro 2 ዋጋ በ249 ዶላር ይቀራል።

በአጠቃላይ ይህ ዝማኔ አፕል ምርቶቹን በUSB-C አያያዥ ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያንፀባርቅ ሲሆን ይህም በመሳሪያዎች ላይ ተጨማሪ ምቾት እና ተኳሃኝነት እንዲኖር ያስችላል።

ምንጮች:
- የአፕል ክስተት

By ገብርኤል Botha

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