አፕል ማስጀመሪያ ክስተት 2023፡ ለiPhone 15 Series እና ለሌሎችም የሚጠበቁ ነገሮች

በጉጉት የሚጠበቀው እና 'Wonderlust' በመባል የሚታወቀው ዓመታዊው የአፕል አፕል ማስጀመሪያ ዝግጅት ዛሬ ሊካሄድ ሲሆን በመላው አለም የሚገኙ የአፕል አድናቂዎች ቀጣዩን የአይፎን 15 ተከታታይ እና ሌሎች አስደሳች ማስታወቂያዎችን ይፋ ለማድረግ በጉጉት እየጠበቁ ነው። ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ በካሊፎርኒያ በሚገኘው ታዋቂው ስቲቭ ስራዎች ቲያትር ላይ ዝግጅቱን ይመራል።
በዝግጅቱ ወቅት የአፕል ተንታኞች ከ Apple Launch Event 2023 ምን እንደሚጠብቁ ግንዛቤዎችን እና አስተያየቶችን ይሰጣሉ ። የሚቀጥለው ትውልድ አፕል Watch እና ሌሎች አስደሳች መለዋወጫዎችን ጨምሮ ስለ iPhone 15 የተወራው ባህሪያት ጥልቅ ትንታኔ ይኖራል ። የCupertino Park የቀጥታ ዝመናዎች እና የእይታ ምስሎች የዝግጅቱን ድባብ ለተመልካቾች እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
ከዝግጅቱ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የአይፎን 15 ተከታታይ ጅምር እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ቀደምት ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የመሠረት ሞዴል አይፎን 15 ልክ እንደ ቀዳሚው አይፎን 14 ተመሳሳይ መጠን እና ክብደት እንደሚይዝ ይጠቁማሉ።አይፎን 15 Pro ከቀዳሚው ሞዴል በመጠኑ ወፍራም ቢሆንም ቀላል እንደሚሆን ይጠበቃል። በአንፃሩ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከቀድሞው ጋር ሲነጻጸር ቀላል እና ትንሽ ቀጭን እንደሚሆን ተገምቷል።
ከዋጋ አወጣጥ አንፃር የትንሹ ፕሮ ሞዴል መነሻ ዋጋ በ999 ዶላር እንደሚቆይ ተንብዮአል። ሆኖም የ RAM መጨመርን ጨምሮ በአፈፃፀሙ ላይ ማሻሻያዎች ይኖራሉ።
ከ 15 ኛ ክፍል ቲታኒየም የተሰራ መካከለኛ ፍሬም ያለው እንደ ቀላል iPhone 5 Pro ያሉ ሌሎች አስደሳች ባህሪያት ወሬዎች አሉ። በተጨማሪም፣ ቀጣዩ የአይፎን ትውልድ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ኃይል መሙያ ኬብሎች ሊሸጋገር ይችላል የሚል ግምት አለ።
የApple Wonderlust አጀማመር ክስተትን በቀጥታ ለመመልከት ተመልካቾች ብዙ የዥረት አማራጮች አሏቸው። የአፕል ቲቪ ተመዝጋቢዎች ከምሽቱ 10፡30 ላይ በመሳሪያዎቻቸው ላይ መቃኘት ይችላሉ፣ እና ተመዝጋቢ ያልሆኑ ዝግጅቱን በአፕል ኦፊሴላዊ የዩቲዩብ ገፅ መመልከት ይችላሉ። በአማራጭ፣ ተመልካቾች የአፕል ድረ-ገጽን በመጎብኘት ዝግጅቱን በድር አሳሾች መመልከት ይችላሉ።
ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ ከዋናው ንግግር በኋላ ስለ አፕል ራዕይ እና ግቦች ተጨማሪ ትንታኔዎች ይኖራሉ ፣ ይህም የኩባንያውን አቅጣጫ አጠቃላይ ግንዛቤ ይሰጣል ።
ምንጮች:
- ማክሮሞርስ
- TrendForce (የ iPhone 15 የዋጋ ትንበያ)
- የአውሮፓ ህብረት ደረጃውን የጠበቀ የኃይል መሙያ ገመዶችን ግፊት
ማስታወሻ፡ የመነሻ መጣጥፉ ምንም አይነት URL አልያዘም።