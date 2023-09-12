የአፕል አይፎን 15 እና የጎግል ህጋዊ የውጊያ ርዕስ የማክሰኞ ዜና

በነገው ዜና አፕል አመታዊ የመክፈቻ ዝግጅቱን ያስተናግዳል ፣ይህም በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15 እና አፕል ዎች ተከታታይ 9 ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል።ይህ ክስተት በቅርብ ሩብ ዓመታት የአይፎን ሽያጭ እየቀነሰ በመምጣቱ ለአፕል ወሳኝ ነው። ልክ ባለፈው ሳምንት የኩባንያው አክሲዮኖች ከ 6 በመቶ በላይ ቀንሰዋል ቻይና ለመንግስት ሰራተኞች እና የመንግስት ኩባንያዎች አይፎን መከልከሏን በተዘገበ ሪፖርት ምክንያት። አዲሱ የአይፎን እና የ Apple Watch ይፋ መሆን አፕል ደስታን ለማደስ እና ሽያጮችን ለመጨመር በሚፈልግበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ይመጣል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ጎግል በመስመር ላይ የፍለጋ ሞኖፖሊ ክስ ከፍትህ ዲፓርትመንት (DOJ) ጋር ህጋዊ ፍልሚያ እየገጠመው ነው። ጎግል በኢንዱስትሪው ውስጥ ያለውን ዋና ቦታ አላግባብ መጠቀሙን ለማረጋገጥ ዶጄ ጉዳዩን ያቀርባል። ይህ በጎግል ላይ የቀረበው ክስ ለ133 ዓመታት ያስቆጠረውን የቴክኖሎጂ ግዙፍ ድርጅት እና ሌሎች በኢንዱስትሪው ውስጥ ያሉ ዋና ተዋናዮችን ለመቆጣጠር ስለሚፈልግ ለአሜሪካ መንግስት ትልቅ ፈተና ነው።
የሁለቱም ክንውኖች ውጤት በቴክ ኢንዱስትሪው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። አዲሱ የአፕል ምርት መግለጫ የኩባንያውን የወደፊት አቅጣጫ የሚወስነው በስማርትፎን ኢንደስትሪ ውስጥ የገበያ መሪ ሆኖ ቦታውን መልሶ ለማግኘት ስለሚጥር ነው። በሌላ በኩል፣ ጎግል ከ DOJ ጋር ያለው የህግ ፍልሚያ በትልልቅ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ቁጥጥር ላይ ሰፋ ያለ እንድምታ ያለው ሲሆን ለወደፊት የጸረ እምነት ጉዳዮች ምሳሌ ሊሆን ይችላል።
በአጠቃላይ፣ የማክሰኞ አርዕስተ ዜናዎች በቴክኖሎጂው ዓለም ውስጥ አስደሳች እድገቶችን ቃል ገብተዋል። የአፕል አይፎን 15 ያሳያል እና የጎግል የህግ ፍልሚያ በኢንዱስትሪው ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ተዋናዮች የሚያጋጥሟቸውን ቀጣይ ፈተናዎች እና እድሎች አጉልቶ ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– አይፎን 15፡ አዲሱ የአፕል ስማርት ፎን በኩባንያው አመታዊ የመክፈቻ ዝግጅት ላይ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
- Apple Watch Series 9: አዲሱ የአፕል ስማርት ሰዓት ስሪት፣ እንዲሁም በቁልፍ ዝግጅቱ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።
– የፍትህ ዲፓርትመንት (DOJ)፡- ህግን የማስከበር እና ፍትህን የማስተዳደር ኃላፊነት ያለው የዩናይትድ ስቴትስ የፌደራል አስፈፃሚ ክፍል።
- ሞኖፖሊ፡- አንድ ኩባንያ በአንድ የተወሰነ ገበያ ወይም ኢንዱስትሪ ላይ ልዩ ቁጥጥር ሲኖረው ይከሰታል፣ ይህም ብዙውን ጊዜ ወደ ፀረ-ውድድር ባህሪ የሚመራ ነው።
- ፀረ እምነት፡- ሞኖፖሊዎችን ለመከላከል እና በገበያ ላይ ፍትሃዊ ውድድርን ለማራመድ የተነደፉ ህጎችን እና ደንቦችን ይመለከታል።
ምንጮች:
- ምንም ዩአርኤሎች የሉም - የመጀመሪያ መጣጥፍ ከ Yahoo Finance Live