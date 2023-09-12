ለአይፎን 13 ሚኒ ደህና ሁን፡ አፕል ትንሹን ስልኩን አወረደ

አፕል ከቀድሞው አይፎን 13 ሚኒ ጋር ተመሳሳይ እጣ ፈንታን ተከትሎ አይፎን 12 ሚኒን አቋርጧል። አነስተኛ መጠን ያለው ስልክ ከአፕል አሰላለፍ ተወግዷል፣ ለአይፎን 15፣ iPhone 15 Pro፣ iPhone 14፣ iPhone 13 እና የሁለተኛው ትውልድ iPhone SE (2022) ቦታ ትቷል።
በ12 የገባው አይፎን 2020 ሚኒ የተቀላቀሉ ግምገማዎችን ተቀብሏል። የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊን ጨምሮ አንዳንዶቹ የታመቀ መጠኑ አድናቂዎች ሲሆኑ፣ ብዙ ተጠቃሚዎች በባትሪው ዕድሜ እና በጠባብ ማያ ገጽ ቅር ተሰኝተዋል። በዚህም ምክንያት አፕል ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የአይፎን 12 ሚኒ ምርትን በ70 በመቶ መቀነስ ነበረበት።
የአይፎን 13 ሚኒ ማቋረጥ፣ ትንሽ ስክሪን አድናቂዎች አሁንም አንዳንድ አማራጮች አሏቸው። እንደ አማዞን ያሉ የሶስተኛ ወገን ቸርቻሪዎች እና አጓጓዦች አሁንም አይፎን 13 ሚኒን ለግዢ ያቀርባሉ። በተጨማሪም፣ ጨዋ የሆኑ ትናንሽ አንድሮይድ ስልኮች፣እንዲሁም ለበጀት ተስማሚ የሆነው ሁለተኛ ትውልድ iPhone SE፣ 4.7 ኢንች ስክሪን ያለው ነገር ግን በተቋረጠው ሚኒ ሞዴል ውስጥ አንዳንድ የላቁ ባህሪያት የሌሉት፣ ለምሳሌ ባለሁለት ካሜራ፣ MagSafe፣ ultra-wideband 5G እና Face ID።
አፕል አነስተኛ መጠን ያላቸውን ስልኮች ከማምረት ለመውጣት ቢወስንም የታመቀ መሣሪያን ለሚመርጡ አሁንም አማራጮች አሉ። የአይፎን 13 ሚኒ ማቋረጥ አንዳንዶችን ሊያሳዝን ይችላል፣ነገር ግን አሁንም ትንሽ ስልክ ለሚፈልጉ በገበያ ላይ ያሉ አማራጮች አሉ።
ትርጓሜዎች
– አይፎን 13 ሚኒ፡ አፕል በስማርት ስልኮቻቸው አሰላለፍ ያስተዋወቀው አነስተኛ መጠን ያለው የአይፎን 13 ስሪት።
– አይፎን SE፡ ለበጀት ተስማሚ የሆነ የአይፎን ሞዴል በትንሽ ስክሪን መጠን ብዙ ጊዜ የታመቁ መሳሪያዎችን ለሚመርጡ ተጠቃሚዎች ያቀርባል።
ምንጭ፡ ሺና ቫሳኒ ዘ ቨርጅ