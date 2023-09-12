እስከ 2024 ድረስ ከአፕል የሚጠበቅ አዲስ አይፓድ የለም፣ ተንታኝ ሚንግ-ቺ ኩኦ እንዳለው

የአፕል ተንታኝ ሚንግ-ቺ ኩኦ ኩባንያው ከ 2024 መጨረሻ በፊት ምንም አይነት አዲስ የአይፓድ ሞዴሎችን ለመልቀቅ ጥርጣሬ እንደሌለው ተናግረዋል ። ይህ ዜና በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ የአይፓድ ማስታወቂያ ሲጠብቁ የነበሩትን ተስፋ አስቆራጭ ሊሆን ይችላል ።
አፕል በቅርቡ የ Wonderlust ዝግጅቱን ባካሄደበት ወቅት፣ አዳዲስ አይፎንን፣ አፕል ሰዓቶችን እና ምናልባትም ኤርፖድስን በማስተዋወቅ ላይ ያተኮረ ነበር። የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን እንዳለው የአይፓድ እድሳት በጥቅምት ወር ሊከሰት እንደሚችል ግምቶች ጠቁመዋል። ለዚህ ሞዴል የመጨረሻው እድሳት እ.ኤ.አ. በ2022 መጀመሪያ ላይ ስለነበር የዘመነው አይፓድ አየር በቅርቡ እንደሚጠበቅ ጉርማን ጠቅሷል። ነገር ግን M3 ቺፖችን እና ኦኤልዲ ስክሪኖችን የያዘው የ iPad Pro የበለጠ ጉልህ የሆነ ዝመና በሚቀጥለው ጊዜ ሊለቀቅ ነው። አመት. በጣም የቅርብ ጊዜው የ iPad Pro እድሳት በጥቅምት 2022 ተከስቷል።
አፕል የአዲሱ አይፓድ መለቀቅን በተመለከተ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ አስተያየት አልሰጠም።
ከአዲሱ የአይፓድ ልቀቶች መዘግየት በተጨማሪ ኩኦ ከዚህ ቀደም በኤም 3 ቺፕስ የታጠቁ የአፕል ማክቡክ አሰላለፍ በዚህ አመት እንደማይገኝ ዘግቧል። አፕል ሁለቱንም አዲሶቹን አይፓዶች እና ማክ በአንድ ላይ ለማስጀመር በ2024 መጀመሪያ ላይ አንድ ዝግጅት ሊያዘጋጅ ይችላል፣ነገር ግን ይህ ሙሉ በሙሉ ግምታዊ ነው።
ምንጮች:
- ጄይ ፒተርስ “አፕል ምናልባት እስከ 2024 አዲስ አይፓድን አይለቅም ይላል ተንታኙ” - ዘ ቨርጅ
- ማርክ ጉርማን "MacRumors" - YouTube
ማስታወሻ፡ የመጀመሪያው የምንጭ መጣጥፍ የኤችቲኤምኤል መለያዎችን እና ምስሎችን ይዟል፣ በዚህ በተሻሻለው ጽሁፍ ውስጥ ተወግደዋል።