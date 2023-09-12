iOS 17 አስደሳች አዲስ ባህሪያትን አስተዋውቋል፡ በመጠባበቅ ሁነታ፣ የቀጥታ የድምጽ መልዕክት እና ሌሎችም

iOS 17፣ የቅርብ ጊዜው የስርዓተ ክወና አፕል፣ በሴፕቴምበር 18 ለህዝብ እንዲወርድ ተዘጋጅቷል። በአፕል አይፎን 15 የማስጀመሪያ ዝግጅት ወቅት ኩባንያው በጁን ወር ላይ በተካሄደው የአለም አቀፍ ገንቢዎች ኮንፈረንስ (WWDC) ይፋ የሆነው iOS 17 መምጣቱን አስታውቋል።
የአይፎን ተጠቃሚዎች አይኦኤስ 17 ሲለቀቅ የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ስታንድባይ ሞድ ተጠቃሚዎች በጎኑ ላይ ሲቀመጡ አይፎኖቻቸውን ወደ አልጋ ሰዓት እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል። የቀጥታ የድምፅ መልእክት ባህሪው በሚቀረጹበት ጊዜ የድምፅ መልዕክቶችን የቀጥታ ግልባጭ በማሳየት ምቹ የሆነ የግልባጭ አገልግሎት ያመጣል። በራስ-የታረመ እና የድምጽ ቅጂ እንዲሁም የተጠቃሚውን ተሞክሮ በማሳደጉ ማሻሻያዎችን አግኝቷል።
በተጨማሪም Siri አሁን "ሄይ" ሳይል ሊነቃ ይችላል። በተጨማሪም፣ iOS 17 አዲስ የጆርናል መተግበሪያን ያስተዋውቃል፣ ለተጠቃሚዎች ሊበጁ የሚችሉ ተለጣፊዎችን የመፍጠር እና የእውቂያ ፖስተሮችን የማዋቀር ችሎታ አላቸው። የ NameDrop ባህሪ ሁለት የአይፎን መሳሪያዎችን አንድ ላይ በማሰባሰብ በAirDrop በኩል ቀላል የእውቂያ መረጃ መጋራት ያስችላል።
ለአይፓድ ተጠቃሚዎች፣ ሙሉ የተለቀቀው የiPadOS 17 እትም በሴፕቴምበር 18 ላይ ይጀምራል። ይህ ማሻሻያ የመግብር መስተጋብርን ያሻሽላል እና ተጠቃሚዎች የመቆለፊያ ማያዎቻቸውን ለግል እንዲያበጁ ያስችላቸዋል። ተኳዃኝ የአይፓድ ሞዴሎች 6ኛ-ትውልድ iPad፣ 5ኛ-ትውልድ iPad mini፣ 3rd-generation iPad Air እና 2nd-generation iPad Pro 12.9-ኢንች ወይም ከዚያ በላይ ሞዴሎችን ያካትታሉ።
ሆኖም ግን ሁሉም የ iOS 17 ባህሪያት በሁሉም ሀገር ወይም ክልል ውስጥ ሊገኙ እንደማይችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። አፕል ተጠቃሚዎች የባህሪ መገኘትን በተመለከተ የተወሰነ መረጃ ለማግኘት ድረ-ገጹን እንዲመለከቱ ይመክራል።
በማጠቃለያው፣ iOS 17 እንደ ስታንድባይ ሞድ፣ የቀጥታ ድምጽ መልእክት እና የተሻሻለ የSiri ተግባር ያሉ ለአይፎን ተጠቃሚዎች አስደሳች አዲስ ባህሪያትን ያቀርባል። የ iPadOS 17 መለቀቅ ለ iPad ተጠቃሚ ተሞክሮዎች ማሻሻያዎችን ያመጣል። አፕል ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ለመውረድ ዝግጁ ሲሆኑ እነዚህን አዳዲስ ባህሪያትን እና ዝመናዎችን ለማየት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
ምንጮች:
- አፕል (www.apple.com)
- TechRadar (www.techradar.com)