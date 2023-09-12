አፕል በአመታዊ የማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ አይፎን 15 እና አፕል ሰዓትን ያስታውቃል

አፕል በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ የአይፎን 95 እና የአይፎን XNUMX ፕላስ ምርጡን ይፋ አድርጓል። ዝግጅቱ በXNUMX% ቲታኒየም የተሰራውን አዲሱን አፕል ዎች አሳይቷል።
በአፕል ምርት አሰላለፍ ውስጥ አንድ ጉልህ ለውጥ ከቆዳ እንደ ቁሳቁስ መቀየሩ ነው። ኩባንያው በፋይበር እና በፕላስቲክ ላይ የተመሰረቱ በርካታ አዳዲስ ባንዶችን እና ቀለሞችን አስተዋውቋል, ይህም እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶችን ለመጠቀም ያላቸውን ቁርጠኝነት አሳይቷል. ይህ እርምጃ እ.ኤ.አ. በ 2014 ከመጀመሪያው የ Apple Watch ጅምር መነሳትን ያሳያል ፣ እሱም እንደ ቆዳ ያሉ ፋሽን እና የቅንጦት አጨራረስ ላይ አፅንዖት ሰጥቷል።
አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ አሁን በቀድሞው አይፎን 14 ፕላስ ውስጥ የተዋወቀውን ዳይናሚክ ደሴት ያሳያሉ። ይህ ተለዋዋጭ የማሳያ ቴክኖሎጂ በሁለቱም የ iPhone 15 ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ሞዴሎች ላይ ይገኛል።
አይፎን 15 በቅድመ-እይታ ቪዲዮ ላይ ይፋ ሲሆን አዲሶቹን ቀለሞች፡ ድምጸ-ከል የተደረገ ሮዝ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ እና ጥቁር አሳይቷል። የአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ የአይፎን አሰላለፍ የቅርብ ጊዜ ጭማሪን አቅርበዋል።
ከዋጋ አንፃር፣ Apple Watch Ultra 2 በ$799፣ ተከታታይ 9 በ$399፣ እና የሁለተኛው ትውልድ SE በ249 ዶላር ይሸጣል።
አፕል ባንዶቹን ለ Apple Watchም አብዮት እያደረገ ነው። ለአካባቢያዊ ዘላቂነት ትኩረት በመስጠት፣ ኩባንያው 100% ከቆዳ ነፃ የሆኑ አዲስ ጥሩ የተሸመኑ ባንዶችን አስተዋውቋል። አፕል ከቅንጦት ብራንድ ሄርሜስ ጋር በአራት አዳዲስ ባንዶች በመተባበር ከስፖርት ልብስ ብራንድ ናይክ ጋር የባንድ ትብብር አድርጓል።
የአዲሱ አፕል Watch Ultra 2 ድምቀት የ S9 ቺፕ ነው፣ ይህም በሁለተኛው-ትውልድ እጅግ ሰፊ በሆነ አርክቴክቸር በኩል ትክክለኛነትን ማግኘት ያስችላል። 3,000 ኒትስ፣ የ72 ሰዓታት የባትሪ ህይወት እና 95% እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ ቲታኒየም የሚችል አዲስ ማሳያ ይመካል።
በዝግጅቱ ወቅት የአፕል የአካባቢ ተነሳሽነቶችም ጎልተው ታይተዋል። የቀድሞ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ አስተዳዳሪ እና የአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ሊዛ ጃክሰን የኩባንያው ቁርጠኝነት ሃይልን ለማፅዳት እና በአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ያለውን ልቀትን ለመቀነስ ተወያይተዋል።
ተዋናይዋ ኦክታቪያ ስፔንሰር ከቲም ኩክ እና ከሊሳ ጃክሰን ጋር በመሆን “የእናት ተፈጥሮ” ብላ በካሜራ ብቅ አለች ስለ አፕል የአካባቢ ጥበቃ ተነሳሽነት በቪዲዮ ላይ።
አፕል በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ትኩረት ያደረገው “የነርቭ ሞተር” በቺፕስ ውስጥ የተካተተውን AI አፋጣኝ ማስተዋወቅ ሲጀምር ነው። ይህ ቴክኖሎጂ የኃይል ፍጆታን በሚያሻሽልበት ጊዜ የማሽን የመማር ችሎታዎችን ያሳድጋል፣ አፕልን እንደ OpenAI እና Google ካሉ ተወዳዳሪዎች ይለያል።
ተጠቃሚዎች ስክሪኑን ሳይነኩ አመልካች ጣታቸውን እና አውራ ጣትን በመጠቀም ከመሳሪያው ጋር እንዲገናኙ የሚያስችለውን Double Tapን ጨምሮ ለ Apple Watch አዳዲስ ባህሪያትም ይፋ ሆነዋል። የሰዓቱ "የእኔን iPhone ፈልግ" ባህሪ እንዲሁም የበለጠ ትክክለኛ የመገኛ አካባቢ መረጃን ለማቅረብ ተሻሽሏል።
በአጠቃላይ የአፕል አመታዊ ምርቃት ዝግጅት በስማርት ፎኖች እና ስማርት ሰዓቶች ላይ አዳዲስ ፈጠራዎችን አሳይቷል፣ይህም ኩባንያው ለዘላቂነት፣ ለአይአይ እና የተጠቃሚ ልምድ ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል።
ምንጮች:
- CNBC: [የአንቀጽ ርዕስ] (URL)
- Apple Inc.: [የአንቀጽ ርዕስ] (URL)