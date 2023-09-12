የአፕል ማጋራቶች የምርት ማስጀመሪያው ዝግጅት ከመጀመሩ በፊት ከፍ ብሏል።

የቴክኖሎጅ ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ እጅግ በጣም በሚጠበቀው የማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ የቅርብ ጊዜዎቹን ምርቶች ይፋ ለማድረግ ሲዘጋጅ የአፕል አክሲዮኖች የቅድመ-ገበያ ግብይት ጨምረዋል። ዝግጅቱ 'Wonderlust' በሚል ርዕስ በካሊፎርኒያ ኩፐርቲኖ በሚገኘው አፕል ካምፓስ ሊካሄድ የተዘጋጀ ሲሆን የአይፎን 15ን ይፋ ማድረግን ጨምሮ በመላው የአፕል ምርቶች ስብስብ ላይ አዳዲስ መረጃዎችን ያቀርባል።
የምርት ማስጀመሪያው ዝግጅት በዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ ይመራል ተብሎ ይጠበቃል፣ ቀጣዩን የአፕል ታዋቂ አይፎኖች ያስተዋውቁታል። የአፕል አድናቂዎች እና የቴክኖሎጂ አዋቂ ሸማቾች በ iPhone 15 የሚቀርቡትን አዳዲስ ባህሪያት እና ማሻሻያዎችን ለማየት ተስፋ በማድረግ ይህንን ዝግጅት በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል።
IPhone ለረጅም ጊዜ የ Apple ዋና ምርት ሆኖ ቆይቷል, እና እያንዳንዱ አዲስ ድግግሞሽ ከፍተኛ ተስፋዎችን ያመጣል. አይፎን 15 የተሻሻለ የካሜራ ሲስተም፣ ፈጣን ፕሮሰሰር እና የተሻሻለ የባትሪ ህይወትን ጨምሮ በርካታ አዳዲስ ባህሪያት እንዳሉት ይነገራል። እነዚህ ማሻሻያዎች አፕል በስማርትፎን ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደ መሪ ያለውን ቦታ የበለጠ ያጠናክራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የማስጀመሪያው ዝግጅት ሲቃረብ፣ በባለሀብቶች እና በሸማቾች መካከል መደሰት እና መጠባበቅ ማደጉን ቀጥሏል። የአይፎን 15 ስኬት በአፕል የፋይናንስ አፈጻጸም እና አጠቃላይ የገበያ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል።
በአጠቃላይ፣ የአፕል አክሲዮኖች ምርቱን ከመጀመሩ በፊት እየጨመሩ ይሄዳሉ፣ ይህም በኩባንያው የቅርብ ጊዜ አቅርቦቶች ዙሪያ ያለውን ከፍተኛ የፍላጎት እና የጉጉት ደረጃ የሚያንፀባርቅ ነው። ኢንቨስተሮች ገበያው ለአይፎን 15 እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ እና አፕል በቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪው ቀጣይነት ላለው ስኬት የራሱን አስተዋፅዖ እንደሚያበረክት ለማየት በጉጉት እየተከታተሉ ነው።
ምንጮች:
- አፕል (AAPL) - ነፃ ሪፖርት ያግኙ