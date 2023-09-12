የአፕል መጪ አይፎን 15፡ ምን ይጠበቃል

አፕል በዓመታዊ የምርት ትርኢቱ ወቅት በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15 ለገበያ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው። የቴክኖሎጂው ግዙፉ የሽያጭ መለስተኛ ማሽቆልቆል አጋጥሞታል፣ ለሶስት ተከታታይ አራተኛ ሩብ ቁጥር እየቀነሰ በመምጣቱ አሁን ባለው ሩብ አመት ሌላ ውድቀትን ያሳያል። ይህም የአፕል የአክሲዮን ዋጋ እንዲቀንስ እና የገበያ ዋጋ ዕድገት እንዲቆም አድርጓል።
ከቀደምት ድግግሞሾች ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ አይፎን 15 እጅግ አስደናቂ የቴክኖሎጂ እድገቶችን ያሳያል ተብሎ አይጠበቅም። በምትኩ፣ በቺፑ፣ በባትሪው እና በካሜራዎቹ ላይ ተጨማሪ ማሻሻያዎችን ሊያቀርብ ይችላል። ነገር ግን፣ አንድ ጉልህ ለውጥ የዩኤስቢ-ሲ ገመድ መስፈርት መቀበል ነው፣ ይህም አፕል ለኃይል መሙላት ማስተዋወቅ ይችላል።
ይህ ወደ ዩኤስቢ-ሲ የሚደረገው ሽግግር በዋናነት የሚመራው በአውሮፓውያኑ 2024 የመብረቅ ወደብ ኬብሎችን እንዲያቆም በሚጠይቀው የአውሮፓ ተቆጣጣሪዎች ትእዛዝ ነው። አፕል ይህን ለውጥ በአለም አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ያደርጋል ወይንስ በአውሮፓ ገበያ ላይ ይገድበው የሚል ግምት አለ። እንደ እድል ሆኖ፣ ብዙ ሸማቾች በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ በሰፊው ጥቅም ላይ በመዋላቸው ቀድሞውንም የዩኤስቢ-ሲ ኬብሎችን በባለቤትነት ይዘዋል፣ ይህም ሽግግሩ በአንጻራዊ ሁኔታ ምቹ እንዲሆን አድርጎታል። የዩኤስቢ-ሲ ኬብሎች ከመብረቅ ኬብሎች ጋር ሲነፃፀሩ ፈጣን የኃይል መሙያ ፍጥነት እና የውሂብ ማስተላለፍን ያቀርባሉ ይህም ለተጠቃሚዎች አወንታዊ ሆኖ ሊታይ ይችላል።
በተጨማሪም፣ የአይፎን 15 ሞዴሎች “ተለዋዋጭ ደሴት” በመባል በሚታወቀው የማሳያ ስክሪን ላይ የቅርጽ መቀየሪያ አቋራጭ በማድረግ ዳግም ዲዛይን ሊያሳዩ ይችላሉ። ይህ የንድፍ አካል ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቀው ባለፈው አመት ፕሮ እና ፕሮ ማክስ መሳሪያዎች ነው። በተጨማሪም የፕሮ እና ፕሮ ማክስ ስሪቶች የፔሪስኮፕ አይነት የቴሌፎቶ ሌንስን ከ6x የጨረር ማጉላት ጋር በማካተት የረጅም ርቀት ፎቶግራፍ የተሻሻለ የካሜራ ልምድን እንደሚያቀርቡ ወሬዎች አሉ።
በእነዚህ ማሻሻያዎች፣ ተንታኞች የፕሮ እና የፕሮ ማክስ ሞዴሎች ዋጋ ሊጨምር እንደሚችል ይተነብያሉ። ይህ የመጣው ከድህረ ወረርሽኙ የዋጋ ግሽበት አስቀድሞ በቤተሰብ በጀት ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድርበት ጊዜ፣ የሸማቾችን ፕሪሚየም መሣሪያዎች ለመክፈል ያላቸውን ፍላጎት በመሞከር ላይ ነው።
ከአዲሶቹ አይፎኖች በተጨማሪ አፕል የቅርብ ጊዜዎቹን ስማርት ሰዓቶች እና መጪውን የአይኦኤስ 17 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይፋ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። iOS 17 እንደ ቅጽበታዊ ጥሪ ያልተመለሱ ጥሪዎችን ወደ ግልባጭ መገልበጥ ያሉ ባህሪያትን ያስተዋውቃል፣ ይህም ተጠቃሚዎች የድምጽ መልዕክት ከመቅረጹ በፊት ጥሪውን ይመልሱ እንደሆነ እንዲወስኑ ያስችላቸዋል።
በአጠቃላይ፣ የአፕል አይፎን 15 መለቀቅ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ እድገቶች ባይኖሩትም በጣም የሚጠበቅ ነው። የዩኤስቢ-ሲ ኬብሎችን፣ የካሜራ ማሻሻያዎችን እና የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን መቀበል ሸማቾችን እንደሚያታልል እና ሽያጮችን እንደሚያበረታታ ይጠበቃል።
ምንጮች:
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