አፕል ለiPhone 15 Pro እና Pro Max አስደሳች ማሻሻያዎችን እና እምቅ የዋጋ ጭማሪዎችን ይፋ አደረገ

አፕል በመጪው “Wonderlust” ዝግጅት ላይ የቅርብ ጊዜዎቹን ምርቶች ለማሳየት ተዘጋጅቷል፣ይህም በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max። ከእነዚህ አዳዲስ ስማርትፎኖች ጎን ለጎን ተጠቃሚዎች አፕል Watch Series 9ን፣ Apple Watch Ultra 2ን፣ አዲስ ኤርፖድስ ፕሮን እና ሌሎችንም ለማየት መጠበቅ ይችላሉ። ይሁን እንጂ አፕል በአዲሶቹ የአይፎን ሞዴሎች የሁሉንም ሰው ትኩረት የሳበው በተለይ የዋጋ ጭማሪ ሊደረግ የሚችለው ለውጥ ነው።
ለአይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ የዋጋ ጭማሪ ዋና ምክንያቶች አንዱ አስደሳች ማሻሻያዎችን ማስተዋወቅ ነው። አፕል ከመብረቅ ወደ ዩኤስቢ-ሲ መቀየርን ጨምሮ ለአይፎን 15 አሰላለፍ ትልቅ ዕቅዶች አሉት ፣ለ Qi 2 ሽቦ አልባ ባትሪ መሙላት ፣ፕሮግራም ሊደረግ የሚችል የድምጸ-ከል ቁልፍ በፕሮ ሞዴሎች ላይ ያለው ተግባር ቁልፍ ተግባር እና ሌሎች ባህሪያት ።
የዲጂታይምስ የቅርብ ጊዜ ዘገባ እንደሚያመለክተው የአይፎን 15 ፕሮ ተከታታዮች በሁለት ዋና ዋና ማሻሻያዎች ምክንያት ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ሊያዩ ይችላሉ። በመጀመሪያ፣ አፕል ከማይዝግ ብረት ወደ ቲታኒየም ቻሲስ ለመቀየር እያሰበ ነው፣ ይህም የምርት ወጪን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ፣ የፕሮ ማክስ ሞዴል የፔሪስኮፕ ሌንስ ማሻሻያ ብቻ ሊያሳይ ይችላል፣ ይህም ለ5-6x የጨረር ማጉላት ያስችላል፣ አንዳንድ ምንጮች 10x የጨረር ማጉላት አቅምን እንኳ ይገምታሉ።
ከዋጋ አንፃር፣ አይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ እስከ ዛሬ በጣም ውድ የሆኑ የአይፎን ሞዴሎች ሊሆኑ ይችላሉ። አዲሱ የኦፕቲካል ማጉላት ካሜራ ሲጨመር የፕሮ ማክስን ዋጋ በ200 ዶላር ሊጨምር ይችላል። እንደ ፎርብስ ዘገባ፣ ለአይፎን 15 አሰላለፍ የታቀደው የዋጋ ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከተለው ነው፡- አይፎን 15 ከ799 ዶላር ጀምሮ፣ አይፎን 15 ፕላስ ከ899 ዶላር፣ አይፎን 15 ፕሮ ከ1,099 ዶላር፣ እና iPhone 15 Pro Max ከ1,299 ዶላር ይጀምራል።
አፕል እነዚህን ለውጦች ተግባራዊ ለማድረግ የወሰደው ውሳኔ በመላው የአይፎን ሞዴሎች ውስጥ ያለውን ፍላጎት ለማመጣጠን የሚደረግ ስልታዊ እርምጃ ነው ተብሎ ይታመናል። በቀደመው ዑደት የፕሮ እና ፕሮ ማክስ ሞዴሎች በትንሽ የዋጋ ልዩነት ምክንያት መደበኛውን የ iPhone እና ፕላስ ሞዴሎችን አሸንፈዋል። በፕሮ እና ፕሮ ባልሆኑ ሞዴሎች መካከል ያለውን የዋጋ ልዩነት በመጨመር አፕል ፍላጎቱን እኩል ለማድረግ እና የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለመደገፍ ያለመ ነው። ስለዚህ፣ iPhone 15 Pro ከመደበኛው iPhone 300 የበለጠ ወደ 15 ዶላር የሚጠጋ ወጪ ያስወጣል፣ iPhone 15 Pro Max ደግሞ ከአይፎን 400 ፕላስ 14 ዶላር ገደማ ይበልጣል።
እነዚህ የዋጋ ልዩነቶች ማሻሻያዎችን ሁለት ጊዜ እንዲያስቡ ሊያደርጋቸው ይችላል, ነገር ግን አፕል በስማርትፎን ገበያ ላይ ያለውን አጠቃላይ ውድቀት ለማቃለል አማካይ የመሸጫ ዋጋውን ለመጨመር ይፈልጋል. ማሻሻያው እና የዋጋ ጭማሪው ትክክል መሆን አለመሆኑ እና ሸማቾች አዲሶቹን አይፎኖች ኢንቨስትመንቱ ይገባቸዋል ብለው ይመለከቷቸው እንደሆነ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። የ Apple Event በሴፕቴምበር 12 እንዲካሄድ መርሐግብር ተይዞለታል።
ምንጮች:
- አሃዞች
- ፎርብስ