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የአፕል ሴፕቴምበር ቁልፍ ማስታወሻ ክስተትን እንዴት መመልከት እንደሚቻል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
የአፕል ሴፕቴምበር ቁልፍ ማስታወሻ ክስተትን እንዴት መመልከት እንደሚቻል

በዓለም ዙሪያ ያሉ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች የአፕል መጭውን የሴፕቴምበር ቁልፍ ማስታወሻ ክስተት በጉጉት ጠብቀዋል። እንደ እድል ሆኖ፣ ክስተቱን በመስመር ላይ በቀጥታ በመልቀቅ በደስታው ላይ መሳተፍ ይችላሉ። በጉጉት የሚጠበቀውን ክስተት እንዴት እንደሚመለከቱ መመሪያ ይኸውና፡-

1. የአፕል ኦፊሺያል ድረ-ገጽን ይጎብኙ፡ ወደ አፕል ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ በመሄድ ይጀምሩ። በ«የፖም ዝግጅቶች» ክፍል ውስጥ የዝግጅቱን የቀጥታ ዥረት ያገኛሉ። ዥረቱን ለመድረስ በቀላሉ ሊንኩን ጠቅ ያድርጉ እና በቅጽበት በቁልፍ ዝግጅቱ ይደሰቱ።

2. የአፕል የዩቲዩብ ቻናልን ይመልከቱ፡ አፕል ዝግጅቱን በዩቲዩብ ቻናል በቀጥታ ያስተላልፋል። በዩቲዩብ ማየት ከፈለግክ ቻናሉን ጎብኝ እና ምንም አይነት ዝማኔዎች እንዳያመልጥህ ማሳወቂያዎችን ማብራትህን አረጋግጥ።

3. አፕል ቲቪ መተግበሪያን ተጠቀም፡ አፕል ቲቪ ካለህ በአፕል ቲቪ አፕ የቀጥታ ስርጭቱን ማግኘት ትችላለህ። መተግበሪያውን ይክፈቱ እና የዝግጅቱን የቀጥታ ዥረት ይፈልጉ። ይህ ከሳሎን ክፍልዎ ሆነው በትልቁ ስክሪን ላይ የቁልፍ ማስታወሻውን እንዲመለከቱ ያስችልዎታል።

እነዚህን ቀላል ደረጃዎች በመከተል የትም ቦታ ቢሆኑ የአፕል ሴፕቴምበር ቁልፍ ማስታወሻ ዝግጅትን መከታተል ይችላሉ። የቅርብ ጊዜ የምርት ማስታወቂያዎችን፣ የቴክኖሎጂ እድገቶችን እና አስደሳች ዜናዎችን ከአፕል ጋር እንደተዘመኑ ይቆዩ።

ትርጓሜዎች
- ቁልፍ ማስታወሻ ክስተት፡ አዳዲስ ምርቶችን፣ የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የሚያሳይ አቀራረብ ወይም ማስታወቂያ።
- የቀጥታ ዥረት፡- የአንድን ክስተት በቅጽበት በበይነ መረብ ላይ ማሰራጨት፣ ይህም ተመልካቾች ክስተቱን እንደ ሁኔታው ​​እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።

ምንጮች:
- የአፕል ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ
- የአፕል የዩቲዩብ ቻናል
- አፕል ቲቪ መተግበሪያ

By Mampho Brescia

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