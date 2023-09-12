አፕል አይፎን 14 ፕሮ ከአይፎን 15 ፕሮ ጅምር በፊት በከፍተኛ ቅናሽ ይገኛል።

አፕል አዲሱን ባንዲራውን iPhone 14 Pro ለመጀመር ሲዘጋጅ አፕል አይፎን 15 ፕሮ በቅርቡ ከአፕል ስቶር ይወገዳል። ሆኖም፣ በይፋ ከመውጣቱ በፊት፣ iPhone 14 Pro በአሁኑ ጊዜ በ Flipkart ላይ በከፍተኛ ቅናሽ ይገኛል።
መጀመሪያ ላይ ባለፈው አመት በ1,29,900 የመነሻ ዋጋ የጀመረው አይፎን 14 ፕሮ አሁን በ Flipkart በ1,19,999 Rs ቅናሽ በ9,901 Rs ተዘርዝሯል። በተጨማሪም ፍሊፕካርት ለቀድሞው ስማርትፎንዎ በመቀየር እስከ 36,100 Rs ቅናሽ እያቀረበ ሲሆን ዋጋውም ወደ 83,899 Rs ዝቅ ብሏል። ደንበኞች በኤችዲኤፍሲ ባንክ ክሬዲት ካርድ እና በዴቢት ካርድ EMI ግብይቶች ላይ ተጨማሪ Rs 3,000 ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ። ይህ ከ14 Rs ትልቅ ቅናሽ በኋላ የ iPhone 80,899 Pro የመጨረሻ ዋጋን ወደ 49,001 Rs ያመጣል።
ለዲናሚክ ደሴት ባህሪው ምስጋና ይግባውና አይፎን 14 ፕሮ እንደ አፕል የመጀመሪያው “ኖች-አልባ” ስልክ ጎልቶ ይታያል። ለስላሳ እና ቀልጣፋ አፈጻጸምን የሚያረጋግጥ ኃይለኛ A16 Bionic ቺፕ የተገጠመለት ነው። መሣሪያው አዲስ ባለ 48 ሜፒ ባለሶስት ካሜራ ቅንብር፣ አስደናቂ ምስሎችን በሚያስደንቅ ዝርዝር ሁኔታ ይይዛል። IPhone 14 Pro ባለ 6.1 ኢንች ሱፐር ሬቲና XDR ማሳያ እና ባለ 12ሜፒ የፊት ለፊት ካሜራ ከፍተኛ ጥራት ያለው የራስ ፎቶዎችን ያሳያል።
የአይፎን 14 ፕሮ ታዋቂነት በጣም ተፈላጊ መሳሪያ አድርጎታል፣ ብዙ ጊዜ እንደ Flipkart እና Amazon ባሉ ታዋቂ የኢ-ኮሜርስ መድረኮች ይሸጣል። የመሠረት ማከማቻ ሞዴል በተለይም ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው.
አፕል የአይፎን 15 ፕሮ ፕሮጄክትን ለመጀመር ዝግጅት ሲያደርግ ሸማቾች አይፎን 14 ፕሮን በከፍተኛ ቅናሽ የመግዛት እድል አላቸው። በማይታወቅ ዲዛይኑ፣ ኃይለኛ ቺፕ እና አስደናቂ የካሜራ ማዋቀሩ አይፎን 14 Pro ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች ከፍተኛ ምርጫ ሆኖ ይቆያል።
ምንጮች:
- ፍሊፕካርት
- HDFC ባንክ