አፕል ቀጣዩን አይፎንን፣ አይፎን 15 አሰላለፍ ይፋ ሊያደርግ ነው።

አፕል አዲሱን የአይፎን ሞዴሉን አይፎን 15 በጉጉት በሚጠበቀው የኩፐርቲኖ ዋና መስሪያ ቤት በዝግጅት ላይ ነው። ኩባንያው በቅርብ ሩብ ዓመታት ውስጥ የዋጋ ቅነሳን ያጋጠመውን ዋና ምርቱን ማስጀመር ሽያጮችን ለማሳደግ እንደሚረዳ ተስፋ አድርጓል። የመጪው አይፎን 15 አሰላለፍ በመሳሪያው ቺፕስ፣ ባትሪ እና ካሜራ ላይ ማሻሻያዎችን ጨምሮ በቴክኖሎጂው ላይ ተጨማሪ እድገቶችን ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል።
ወሬዎች እንደሚያመለክቱት መሰረታዊ የአይፎን 15 ሞዴሎች "ተለዋዋጭ ደሴት" ተብሎ በሚጠራው የማሳያ ስክሪን ላይ የቅርጽ መቀያየርን ይዘው ይመጣሉ ይህም ለመተግበሪያ ማሳወቂያዎች ጥቅም ላይ ይውላል. በተጨማሪም፣ ባለከፍተኛ ደረጃ የአይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ሞዴሎች 6x የጨረር ማጉላት ያለው የፔሪስኮፕ አይነት የቴሌፎቶ ሌንስ ሊያካትቱ ይችላሉ፣ ይህም የረጅም ርቀት ፎቶግራፎችን ጥራት ያሳድጋል። ሆኖም፣ ይህ አሁንም በ Samsung's Galaxy S10 Ultra ከሚቀርበው 22x የጨረር ማጉላት ያነሰ ይሆናል።
በተሻሻለው ካሜራ እና ሌሎች ማሻሻያዎች ምክንያት የፕሮ እና ፕሮ ማክስ ሞዴሎች ዋጋ ከ100 እስከ 200 ዶላር ሊጨምር እንደሚችል ተንታኞች ይተነብያሉ። ይህ የዋጋ ጭማሪ በድህረ ወረርሽኙ የዋጋ ንረት እና በኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት ውስጥ ባለበት ወቅት ሸማቾች ለዋነኛ ስማርት ፎኖች ለመክፈል ያላቸውን ፍላጎት ይፈትሻል።
አንድ ጉልህ ለውጥ አፕል ያሳውቃል ተብሎ የሚጠበቀው የአይፎን 15 እና የወደፊት ሞዴሎችን ለመሙላት የዩኤስቢ-ሲ ገመድ ስታንዳርድ መቀበሉን ነው። ይህ ሽግግር በአሁኑ ጊዜ አፕል የሚጠቀምባቸውን የመብረቅ ወደብ ኬብሎች በማቆም በአውሮፓ ተቆጣጣሪዎች የተሰጠውን ትዕዛዝ ምላሽ ለመስጠት ነው። የዩኤስቢ-ሲ ኬብሎች ፈጣን የኃይል መሙያ እና የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነትን ይሰጣሉ ፣ ይህም በተጠቃሚዎች ዘንድ ተወዳጅ ያደርጋቸዋል።
ከአዲሶቹ አይፎኖች በተጨማሪ አፕል በዝግጅቱ ወቅት ቀጣዩን ስማርት ሰዓቶችን ይፋ ሊያደርግ ይችላል። ኩባንያው አዲሱን የስርዓተ ክወናውን iOS 17 ን ያስተዋውቃል።ይህም አዳዲስ ባህሪያትን ለምሳሌ የድምጽ መልዕክቶችን በእውነተኛ ጊዜ ወደ ጽሁፍ መገልበጥ እና የተሻሻለ የጥሪ አስተዳደርን ያካትታል።
የአፕል ምርት ይፋ መሆን ለኩባንያው ፈታኝ ጊዜ ላይ ነው የሚመጣው፣ ምክንያቱም መጠነኛ የሽያጭ ማሽቆልቆል እና የአክሲዮን ዋጋ ማሽቆልቆል አለበት። ነገር ግን፣ የአይፎን 15 አሰላለፍ መውጣቱን ተከትሎ የሚጠብቀው የፍጆታ ፍላጎት እንደገና ለማንሰራራት እና የተሻሻለ የፋይናንስ አፈጻጸም ተስፋ ይሰጣል።
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