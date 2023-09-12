አፕል አይፎን 15ን ከጭማሪ ማሻሻያዎች እና ከዩኤስቢ-ሲ መሙላት ጋር ለእይታ ቀርቧል

አፕል ቀጣዩን የአይፎን ትውልድ ይፋ ያደርጋል ተብሎ በሚጠበቀው አመታዊ የምርት ትርኢት ላይ በዝግጅት ላይ ነው። ዝግጅቱ ኩባንያው መጠነኛ የሽያጭ ማሽቆልቆል እያጋጠመው ባለበት ወቅት ሲሆን ይህም የአክሲዮን ዋጋ እንዲቀንስ አድርጓል። ይህ ቢሆንም፣ አፕል በ iPhone 15 አሰላለፍ ውስጥ ተጨማሪ እድገቶችን በማድረግ ሸማቾችን ለማሳመን እየፈለገ ነው ፣ይህም ምናልባት መሰረታዊ ሞዴሎችን እና ዋና ስሪቶችን ያካትታል።
የአይፎን 15 ሞዴሎች በቺፕ፣ ባትሪ እና ካሜራ ላይ ማሻሻያዎችን ያሳያሉ ተብሎ ይጠበቃል። መሰረታዊዎቹ ሞዴሎች ባለፈው አመት በፕሮ እና ፕሮ ማክስ መሳሪያዎች ውስጥ የገባውን የ Apple's "Dynamic Island" ማሳያ ስክሪንን የሚያካትት ዳግም ዲዛይን ሊቀበሉ ይችላሉ። ወሬዎች እንደሚጠቁሙት የፕሮ እና ፕሮ ማክስ ስሪቶች 6x የጨረር ማጉላትን በፔሪስኮፕ አይነት የቴሌፎቶ ሌንስ ሊመጡ ይችላሉ። ምንም እንኳን ይህ ከሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ22 አልትራ ጀርባ ቢሆንም፣ አሁንም ከቀደመው ትውልድ ጉልህ የሆነ ማሻሻያ ይሆናል።
ሊከሰቱ የሚችሉ የዋጋ ጭማሪዎችን ለማረጋገጥ፣ አፕል በተሻሻለው ካሜራ እና ሌሎች ማሻሻያዎች ላይ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ ነው። IPhone 14 Pro በአሁኑ ጊዜ በ1,000 ዶላር ይጀምራል፣ እና ፕሮ ማክስ በ1,100 ዶላር ይጀምራል። ተንታኞች እንደሚተነብዩት የአይፎን 15 ሞዴሎች ከ100 እስከ 200 ዶላር ተጨማሪ ወጪ እንደሚያወጡ፣ ይህም የሸማቾች ከወረርሽኙ በኋላ የዋጋ ንረት ሲያጋጥም ለመክፈል ያላቸውን ፍላጎት በመፈተሽ ነው።
ከሚጠበቁት ዋና ዋና ለውጦች አንዱ ወደ USB-C ቻርጅ የሚደረግ ሽግግር ነው፣ በብዙ መሳሪያዎች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው መደበኛ። እ.ኤ.አ. በ 2012 አስተዋወቀው የአፕል መብረቅ ወደብ ኬብሎች በ 2024 በአውሮፓ የቁጥጥር ሥልጣን ምክንያት እየጠፉ ነው ። ወደ ዩኤስቢ-ሲ የሚደረገው ሽግግር በአውሮፓ ገበያ ላይ ብቻ ተወስኖ ወይም በዓለም ዙሪያ መስፋፋቱ በእርግጠኝነት አይታወቅም። ቢሆንም፣ የዩኤስቢ-ሲ ኬብሎች ቀድሞውንም ተስፋፍተዋል፣ ሽግግሩ በአንፃራዊነት ለአብዛኛዎቹ ሸማቾች ምቹ እንዲሆን እና ፈጣን የኃይል መሙያ እና የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነትን ይሰጣል።
ከአይፎኖች በተጨማሪ አፕል በየአመቱ በሚያቀርበው ትርኢት ላይ የቅርብ ጊዜዎቹን ስማርት ሰዓቶች ያሳያል። ዝግጅቱ አዲሱን ኦፕሬቲንግ ሲስተም iOS 17 የሚለቀቅበትን መድረክ አዘጋጅቷል ይህም በዚህ ወር በኋላ በነፃ ማውረድ ይገኛል። ማሻሻያው እንደ ቅጽበታዊ የመልእክት ግልባጮች እና የድምጽ መልእክቱ ከማለቁ በፊት ጥሪን የመመለስ አማራጭ ያሉ ባህሪያትን ያስተዋውቃል።
ምንጮች፡ አሶሺየትድ ፕሬስ