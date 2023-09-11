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አፕል ለአይፎን 15 የሚጀምርበትን ቀን ይፋ አደረገ፡ ምን እንደሚጠበቅ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
አፕል ለአይፎን 15 የሚጀምርበትን ቀን ይፋ አደረገ፡ ምን እንደሚጠበቅ

አፕል በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው አይፎን 15 ተከታታይ በሴፕቴምበር 12 እንደሚጀምር በይፋ አስታውቋል።ይህ ዝግጅት አዲሶቹን አይፎኖች ብቻ ሳይሆን ሌሎች አስደሳች መሳሪያዎችንም ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። የዝግጅቱን የቀጥታ ስርጭት ለመመልከት ተመልካቾች ወደ አፕል ኦፊሴላዊው የዩቲዩብ ቻናል መሄድ ወይም ለዝማኔዎች ከህንድ ቱዴይ ቴክ ጋር መከታተል ይችላሉ።

የአይፎን 15 ተከታታዮች ከቀደምቶቹ ጋር ሲነፃፀሩ ጉልህ ማሻሻያዎችን ይዞ ይመጣል ተብሏል። አጠቃላይ ዲዛይኑ ከመዋቢያ ለውጦች ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ሊቆይ ቢችልም፣ በተለያዩ አካባቢዎች ትልቅ መሻሻሎች እንደሚኖሩ ይጠበቃል። ሌክስ እንደሚጠቁመው አፕል የአይፎን 15 ፕሮ ሞዴሎችን ዋጋ ሊጨምር እንደሚችል፣ መደበኛ እና ፕላስ ስሪቶች ግን አሁን ባለው ዋጋ ሊገኙ ይችላሉ።

ከዝርዝሮች አንፃር፣ የአይፎን 15 መስመር ለሁሉም ሞዴሎች የዩኤስቢ-ሲ ክፍያ ለማቅረብ ተዘጋጅቷል። የፕሮ ሞዴሎቹ በA17 Bionic ቺፕ የሚንቀሳቀሱ ሲሆኑ መደበኛዎቹ ደግሞ የ A16 ቺፕን ያሳያሉ። በተጨማሪም፣ ተጠቃሚዎች በሁሉም ሞዴሎች ላይ ቀጭን ዘንጎች ያላቸው ትልልቅ ስክሪኖች ሊጠብቁ ይችላሉ። አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ ከ"Dynamic Island" ባህሪ ጋር እንደሚመጣ እየተነገረ ሲሆን የፕሮ ሞዴሎቹ ደግሞ ለስላሳ ቲታኒየም አጨራረስ እና ለተሻሻለ የማጉላት አቅም የፔሪስኮፕ ሌንስ ሊኖራቸው ይችላል።

በዝግጅቱ ላይ አፕል የአሁኑ ተከታታይ 9 ተተኪ የሆነውን አፕል ዎች ተከታታይ 8ን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።የተሻሻሉ አካላትን እና አዲስ ኤስ 9 ፕሮሰሰርን የያዘው አፕል Watch Ultra እንዲሁ ይጠበቃል። በተጨማሪም፣ ለኤርፖድስ ፕሮ የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ መያዣ ስለማስተዋወቅ ግምቶች አሉ።

ከአይፎን 15 መክፈቻ በተጨማሪ አፕል ለ iOS 17 እና ለሌሎች ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የሚለቀቅበትን መርሃ ግብር ይፋ ሊያደርግ ይችላል።

ምንጮች:
- አንኪታ ጋርግ ፣ ህንድ ቱዴይ ቴክ

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