አፕል ክስተት 2023፡ አዲስ አይፎን 15 ተከታታይ እና ሌሎችም ሊጀመሩ ነው።

አፕል ዛሬ በ Wonderlust ዝግጅት ላይ በጉጉት የሚጠበቀውን የአይፎን 15 ተከታታዮችን ይፋ ሊያደርግ ነው። ዝግጅቱ በCupertino ከሚገኘው የአፕል ዋና መሥሪያ ቤት በቀጥታ የሚተላለፍ ሲሆን አፕል ኤር ፖድስ እና አዲስ ትውልድ ሰዓቶችን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ዋና ዋና የምርት ምርቶቹን ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል።
የከተማ መዝገበ ቃላት እንደሚለው “አስደናቂ ነገር” የሚለው ቃል በቋሚ አስገራሚ ሁኔታ ውስጥ የመሆን ፍላጎትን ያመለክታል። አፕል በዚህ አመት በታቀዱ አዳዲስ ልቀቶች ብዛት ተጠቃሚዎቹን በቋሚነት በሚያስደንቅ ሁኔታ ማቆየት የሚፈልግ ይመስላል።
ዝግጅቱ ቀደም ሲል በሰኔ ወር በኩባንያው WWDC 17 ዝግጅት ላይ ይፋ የተደረጉትን iOS 17 ፣ iPadOS 10 ፣ watchOS 17 እና tvOS 23 ይፋዊ የተለቀቀበትን ቀን ያሳያል።
በተለምዶ፣ የአፕል ሴፕቴምበር ዝግጅት ለዋና ሃርድዌር ማስጀመሪያዎች፣ በተለይም የቅርብ ጊዜው የአይፎን አሰላለፍ የተጠበቀ ነው። በዚህ አመት፣ የአይፎን 15 ተከታታይ አይፎን 15፣ iPhone 15 Plus፣ iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max ያካትታል።
በ iPhone 15 Pro Max ዙሪያ ያሉ ግምቶች
አንዳንድ ግምቶች አፕል የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙያ ወደብ በማካተት የአይፎን 15 ፕሮ ማክስን እንደ “Ultra” ሞዴል ሊለውጠው እንደሚችል ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ ይህ ለውጥ በዚህ ዓመት የማይሆን ይመስላል. አፕል በሚያስደንቅ ሁኔታ የሚታወቅ ሲሆን በክስተቱ ወቅት ያልተጠበቁ ማስታወቂያዎችን ሊያደርግ ይችላል.
IPhone 15 በቀጥታ ሲጀምር እንዴት ማየት ይቻላል?
የ Apple Wonderlust ልዩ ዝግጅትን ለመመልከት ዋናው ዘዴ በአፕል ቲቪ መተግበሪያ በኩል ነው። ምንም እንኳን የዝግጅቱ ዝርዝር አስቀድሞ በመተግበሪያው ላይ ላይገኝ ቢችልም አፕል በተለምዶ በዝግጅቱ ቀን ይጨምራል። በክስተቱ ቀን የክስተቱን ዝርዝር ማረጋገጥዎን ያረጋግጡ። የአፕል ቲቪ መተግበሪያ ተጠቃሚዎች የሚወዷቸውን የማስተላለፊያ መሳሪያዎቻቸውን እንዲቆጣጠሩ የሚያስችል በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ተደራሽ ነው።
ምንጮች:
የከተማ መዝገበ ቃላት (የ‹‹ድንቅ ሉስት› ፍቺ)
ኮሰረት