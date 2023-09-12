የአፕል 'Wonderlust' ክስተት፡ የሚጠበቁ እና የሚጠበቁ ጅምሮች

ለ 2023 በጉጉት የሚጠበቀው የአፕል ክስተት 'Wonderlust' በመባል የሚታወቀው ዝግጅት ዛሬ ማታ በ10:30pm IST ይጀምራል። ዝግጅቱ ከካሊፎርኒያ አፕል ፓርክ በቀጥታ ይለቀቃል። የቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና የአፕል ታማኞች ከግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ የቅርብ ጊዜ ምርቶች እና ዝመናዎች ሲገለጡ ለማየት ይጓጓሉ።
የዝግጅቱ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የአይፎን 15 ተከታታይ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ግምቶች እንደሚጠቁሙት አፕል አራት አዳዲስ ቀፎዎችን ማለትም አይፎን 15፣ አይፎን 15 ፕላስ፣ አይፎን 15 ፕሮ እና አይፎን 15 ፕሮ ማክስን ያስተዋውቃል። እነዚህ መሳሪያዎች በአፈጻጸም፣ በካሜራ አቅም እና በአጠቃላይ የተጠቃሚ ተሞክሮ ጉልህ እድገቶችን ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከአዲሶቹ የአይፎን ስልኮች በተጨማሪ አፕል በስማርት ሰዓት አሰላለፉ ላይ አዳዲስ መረጃዎችን ሊያሳውቅ ይችላል። መጪው ክስተት የ Apple Watch Series 9 እና የሁለተኛው ትውልድ Apple Watch Ultra መግቢያን ሊመሰክር ይችላል። እነዚህ አዳዲስ ሞዴሎች የተሻሻሉ የጤና እና የአካል ብቃት ክትትል ተግባራትን እና የተሻሻሉ የግንኙነት አማራጮችን ያሳያሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከዚህም በላይ አፕል iOS 17፣ iPadOS 17፣ macOS 14፣ tvOS 17፣ watchOS 10 እና macOS Sonomaን ጨምሮ የስርዓተ ክወናዎቹን ቀጣይ ድግግሞሾች ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ዝማኔዎች አዲስ ባህሪያትን፣ የተሻሻሉ የደህንነት እርምጃዎችን እና የተሻሻለ አፈጻጸምን ለiPhone፣ iPad፣ Mac፣ Apple TV እና Apple Watch ተጠቃሚዎች በዓለም ዙሪያ ያመጣሉ።
ወሬዎች በተጨማሪም አፕል በ'Wonderlust' ዝግጅት ላይ AirPods Pro (2nd Gen) በመባል የሚታወቀውን የተሻሻለውን የ AirPods Pro ስሪት እንደሚያሳውቅ ይጠቁማሉ። እነዚህ የእውነት ገመድ አልባ ስቴሪዮ (TWS) የጆሮ ማዳመጫዎች የተሻሻለ የድምፅ ጥራት፣ የባትሪ ህይወት እና አጠቃላይ የተጠቃሚ ተሞክሮን ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ስለ አፕል ዝግጅት አጠቃላይ ሽፋን ከGadgets 360 ጋር ይከታተሉ፣ ይህም ስለ አይፎን 15 ተከታታይ ጅማሮ፣ ስለ አዲሱ የአፕል ዎች ሞዴሎች፣ የስርዓተ ክወና ዝመናዎች እና የታደሰው AirPods Pro ዝርዝር መረጃን ያካትታል።
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