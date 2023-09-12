ከ Apple Wonderlust ክስተት ምን እንደሚጠበቅ (እና የማይጠበቅ)

ዛሬ በጉጉት የሚጠበቀው የአፕል ክስተት የቴክኖሎጂው ግዙፉ ቀጣዩን የአይፎን ትውልዶችን ይፋ የሚያደርግበት ነው። ሌሎች ምርቶች ለገበያ እንደሚውሉ ሲነገር፣ አፕል በዋናነት በአዲሶቹ አይፎን ኮምፒውተሮች ላይ እንደሚያተኩር ይጠበቃል። አራት አይፎኖች ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል - አይፎን 15፣ iPhone 15 Plus፣ iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max። በተጨማሪም፣ እንደ አፕል Watch Series 9፣ Watch Ultra 2 እና AirPods Pro 2nd Generation ከአዲስ የዩኤስቢ አይነት-C ወደብ ያሉ ሌሎች ምርቶችም ሊታዩ ይችላሉ።
ይሁን እንጂ ዛሬ ሊጀመሩ የማይችሉ አንዳንድ ምርቶች አሉ. ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ከፕሮ ልዩነቶች የሚበልጡ ፕሪሚየም ባህሪያት ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቀው የተወራው አይፎን 15 Ultra ነው። ሌላው ሊገለጽ የማይችል ምርት የአፕል ዎች 10ኛ አመት የምስረታ በዓልን እንደ ማይክሮ ኤልዲ ማሳያ እና የደም ግፊት መቆጣጠሪያን ለማክበር ተገምቶ የነበረው አፕል ዎች ኤክስ ነው። Watch X አሁንም በመገንባት ላይ ነው እና ለዚህ ክስተት ዝግጁ አይሆንም ተብሎ ይታመናል።
ኢማክ፣ ማክቡክ አየር እና ማክቡክ ፕሮ ን ጨምሮ በኤም 3 የተጎላበተ ማክ ወሬዎች አሉ ነገርግን እነዚህ መሳሪያዎች ዛሬ ምሽት ላይ ይገለላሉ ተብሎ አይጠበቅም። በምትኩ፣ ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት አፕል በጥቅምት ወር ከተወሰነ የማስጀመሪያ ዝግጅት ይልቅ በጋዜጣዊ መግለጫ ሊያስተዋውቃቸው ይችላል።
አይፓዶችን በተመለከተ፣ M3-powered iPad Pros እና አዲስ አይፓድ ኤር 6 በስራ ላይ ናቸው ቢባልም በWonderlust ዝግጅት ላይ ይቀርባሉ ተብሎ አይታሰብም። አይፓድ ኤር 6 በሚቀጥለው ወር በጋዜጣዊ መግለጫ ሊለቀቅ እንደሚችል ወሬዎች ይጠቁማሉ።
አዲሱ ኤርፖድስ ፕሮ 2ኛ ትውልድ ከዩኤስቢ ዓይነት-C ወደብ ይጀምራል ተብሎ ሲጠበቅ፣ አሁን ካለው ሞዴል ጋር ሲወዳደር ምንም ጉልህ ለውጦች አይኖሩም። እንደ AirPods Pro 3፣ AirPods Max 2 እና AirPods 2 ከዩኤስቢ ዓይነት-C ጋር ያሉ ሌሎች የኤርፖድስ ልዩነቶች ዛሬ ማታ ይታወቃሉ ተብሎ አይጠበቅም።
በማጠቃለያው፣ የ Apple Wonderlust ክስተት በዋናነት በአዲሱ የአይፎን መስመር ላይ እንደሚያተኩር ይጠበቃል፣ አንዳንድ ተጨማሪ ምርቶች እንደ Apple Watch Series 9 እና AirPods Pro 2nd Generation። እንደ አይፎን 15 Ultra፣ Apple Watch X፣ M3-powered Macs፣ አዲስ አይፓዶች እና ተጨማሪ የኤርፖድስ ሞዴሎች ያሉ ሌሎች አሉባልታ ያላቸው ምርቶች በዚህ ዝግጅት ላይ ሊገለጡ አይችሉም።
ትርጓሜዎች
- የዩኤስቢ ዓይነት-ሲ ወደብ: በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ለኃይል መሙላት እና ለመረጃ ልውውጥ የሚያገለግል ሁለንተናዊ ማገናኛ።
- የማይክሮ ኤልዲ ማሳያ፡- ከፍተኛ ጥራት ያለው ማሳያ በተሻለ ንፅፅር እና በሃይል ቅልጥፍና ለመፍጠር በአጉሊ መነጽር የሚታዩ ኤልኢዲዎችን የሚጠቀም ቴክኖሎጂ።
ምንጮች:
– [ምንጭ ርዕስ]: [ምንጭ]
– [ምንጭ ርዕስ]: [ምንጭ]