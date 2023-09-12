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አፕል አዲስ አፕል ሰዓት ተከታታይ 9ን ከተሻሻሉ ባህሪያት ጋር ይፋ አደረገ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል አዲስ አፕል ሰዓት ተከታታይ 9ን ከተሻሻሉ ባህሪያት ጋር ይፋ አደረገ

አፕል የተለያዩ አዳዲስ የሃርድዌር አቅርቦቶችን በማስተዋወቅ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን ዝግጅቱን ዛሬ አካሂዷል። የዝግጅቱ ዋና ነጥብ ተለባሽ አሰላለፍ የሆነው አፕል Watch Series 9 የቅርብ ጊዜ ተጨማሪው ይፋ ማድረጉ ነበር።

አዲሱ ስማርት ሰዓት በ S9 ቺፕ የተጎላበተ ሲሆን ይህም የአፈፃፀም 60% ጭማሪ እና 30% ፈጣን ጂፒዩ ከቀዳሚው ጋር ሲነጻጸር ነው። የአፕል ዎች ምርት ግብይት ዳይሬክተር ዴይድ ካልድቤክ “እስካሁን በጣም ኃይለኛ የሰዓት ቺፕ” በማለት ጠቅሰውታል።

በተከታታዩ 9 ውስጥ ካሉት ቁልፍ ማሻሻያዎች አንዱ የተሻሻለ ቃላቶች ሲሆን ይህም እስከ 25 በመቶ ከፍ ብሏል። ይህ ማሻሻያ የድምጽ ትዕዛዞችን እና ከSiri ጋር ያሉ ግንኙነቶችን ለተጠቃሚዎች የበለጠ እንከን የለሽ ያደርገዋል።

ተከታታይ 9 ብዙ አስደሳች አዲስ ባህሪያትን ያስተዋውቃል። ተጠቃሚዎች አሁን የጤና መረጃን በSiri መድረስ ይችላሉ፣ ይህም የአካል ብቃት እና ደህንነታቸውን ምቹ ክትትል ለማድረግ ያስችላል። የስም ጠብታ የሚባል ሌላ ባህሪ ተጠቃሚዎች አፕል Watch Series 9 ካላቸው በአቅራቢያ ካሉ ተጠቃሚዎች ጋር የግል መረጃን እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም Double Tap ባህሪ ተጠቃሚዎች ጠቋሚ ጣትን እና በለበሱት እጅ አውራ ጣትን መታ በማድረግ የሰዓቱን ተግባር እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል። ይመልከቱ.

አፕል እንዲሁ የማሳያውን ብሩህነት በእጥፍ አሳድጓል፣ ይህም በጠራራ ፀሐይ ውስጥም ቢሆን የተሻሻለ ታይነትን አረጋግጧል። ሌላው ተግባራዊ ተጨማሪ ነገር የእርስዎን አይፎን በቀጥታ ከሰዓቱ ላይ ፒንግ ማድረግ መቻል ሲሆን ይህም ስልክዎ በሚጠፋበት ጊዜ በቀላሉ ለማግኘት ያስችላል።

በሌላ ዜና አዲሱ አይፎን በዩኤስቢ-ሲ ማገናኛ ሊመጣ ነው የሚሉ ግምቶች እና ፍንጮች አሉ። ይህ በይፋ የተረጋገጠ ባይሆንም፣ የአቅርቦት ሰንሰለት ምንጮች እና የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት አፕል ለውጡን እየሰራ ሊሆን ይችላል። ይህ ለውጥ ፈጣን የኃይል መሙያ ፍጥነቶችን እና ከሌሎች የዩኤስቢ-ሲ መሣሪያዎች ጋር የተሻሻለ ተኳኋኝነትን ይከፍታል።

እነዚህ የአፕል ዝግጅት አስደሳች ማስታወቂያዎች የቴክኖሎጂ ድንበሮችን ለመግፋት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ፣ የተጠቃሚውን ልምድ የሚያሻሽሉ አዳዲስ ምርቶችን ያቀርባል።

ምንጮች:
- Apple Watch Series 9: [ምንጭ አስገባ]
- ዩኤስቢ-ሲ ለ iPhone ወሬዎች: [ምንጭ አስገባ]

By Mampho Brescia

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