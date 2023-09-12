የአፕል አቅራቢ ፎክስኮን በህንድ የተሰራ አይፎን 15 ምርትን ከቻይና ባሻገር እያስፋፋ ነው።

የአፕል አቅራቢው ፎክስኮን ስማርት ስልኮቹ ከቻይና ፋብሪካዎች ከተለቀቁ ከሳምንታት በኋላ ሜድ ኢን ህንድ አይፎን 15 መላክ ሊጀምር ነው። ይህ የአፕል እርምጃ ከቻይና አልፎ የማምረቻውን ምርት ለማስፋፋት እና የአቅርቦት ሰንሰለት ተጋላጭነትን ለመቀነስ የብዙ ዓመታት ተነሳሽነት አካል ነው። በህንድ የአይፎን ስልኮች መገጣጠም አፕል የማምረት አቅሙን ከማስፋት ባለፈ በዋሽንግተን እና ቤጂንግ መካከል በተፈጠረው አለመግባባት የተፈጠረውን የንግድ እንቅስቃሴ ጥርጣሬን ለመቀነስ ያስችላል።
በስሪፐርምቡዱር፣ ታሚል ናዱ የሚገኘው የፎክስኮን ተቋም የቅርብ ጊዜዎቹን የአይፎን ክፍሎች ለመላክ በማመቻቸት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይሁን እንጂ በህንድ የአይፎን 15 ምርት በዋነኛነት ከውጪ በሚመጡ ንጥረ ነገሮች መገኘት እና እንዲሁም በቼናይ አቅራቢያ በሚገኘው ፎክስኮን ፋሲሊቲ ውስጥ የማምረቻ መስመሮችን በማስተካከል ላይ የተመሰረተ ይሆናል።
ከፎክስኮን በተጨማሪ በህንድ ውስጥ የሚሰሩ ሌሎች የአፕል አቅራቢዎች እንደ ፔጋትሮን ኮርፖሬሽን እና እንደ ዊስትሮን ኮርፖሬሽን በታታ ግሩፕ በቅርቡ የሚገዙት የአይፎን 15 መገጣጠሚያውን ይጀምራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በህንድ ውስጥ የአፕል የማምረቻ መገኘቱን የበለጠ ያጠናክራል።
IPhone 15 አዲሱን የአፕል ዎች ተከታታይ እና አፕል ኤርፖድስን ጨምሮ ከሌሎች ማስታወቂያዎች ጋር በ Wonderlust ዝግጅት ላይ ዛሬ ሊጀመር ነው። የአይፎን 15 እና 15 ፕላስ ሞዴሎች የብርጭቆ የኋላ እና የአሉሚኒየም ጎን ይኖራቸዋል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ፕሮ ስሪቶች ደግሞ ወደ ቲታኒየም ዲዛይን በመቀየር የበለጠ ዘላቂ እና ቀላል ያደርጋቸዋል ተብሏል።
በአጠቃላይ አፕል በህንድ የአይፎን ስልኮችን ለማምረት መወሰኑ የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማብዛት እና በቻይና ላይ ያለውን ጥገኝነት ለመቀነስ ስልታዊ እርምጃ ነው። አፕል የማምረቻውን ምርት ከቻይና ባሻገር በማስፋት ወሳኝ የሆኑ ምርቶቹን የበለጠ ተከላካይ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አቅርቦትን ለማረጋገጥ ያለመ ነው።
ምንጮች:
– ብሉምበርግ፡ https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15
- LiveMint: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html