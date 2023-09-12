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አፕል የአይፎን 15 አሰላለፍ በ Wonderlust Event ላይ ይፋ አደረገ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል የአይፎን 15 አሰላለፍ በ Wonderlust Event ላይ ይፋ አደረገ

አፕል በ Wonderlust ዝግጅት ላይ በጉጉት የሚጠበቀውን የአይፎን 15 ተከታታዮችን ይፋ አድርጓል። በአፕል ኩፐርቲኖ ከሚገኘው ቢሮ የሚተላለፈው ይህ ዝግጅት አራት አዳዲስ አይፎን -አይፎን 15፣ 15 ፕላስ፣ 15 ፕሮ እና አይፎን 15 ፕሮ ማክስን አስተዋውቋል።

በ iPhone 15 ተከታታይ ውስጥ ካሉት ዋና ለውጦች አንዱ ወደ ዩኤስቢ ዓይነት-C ድጋፍ መቀየር ነው። ይህ እርምጃ ደረጃውን የጠበቀ የመሳሪያ ግንኙነትን በሚደግፉ የአውሮፓ ህብረት ህጎች ምክንያት ነው ተብሏል። መደበኛ የአይፎን 15 ሞዴሎች በአፕል የተመሰከረላቸው ኬብሎች ውሱን የኃይል መሙያ ፍጥነት ሊኖራቸው ቢችልም፣ አይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነትን ይሰጣሉ።

ከዲዛይን አንፃር የአይፎን 15 እና 15 ፕላስ ሞዴሎች የብርጭቆ የኋላ እና የአሉሚኒየም ጎኖች እንዲኖራቸው ይጠበቃል። በሌላ በኩል, ከፍተኛ-ደረጃ ፕሮ ስሪቶች ከቲታኒየም ንድፍ ጋር ይመጣሉ, ይህም የበለጠ ዘላቂ እና ቀላል ያደርገዋል. የፕሮ ሞዴሎቹም በአዲሱ A17 ቺፕሴት የሚንቀሳቀሱ ሲሆን ይህም የተሻሻለ አፈጻጸም እና የባትሪ ህይወትን ያስከትላል።

እንዲሁም አፕል የሰዓት መስመሮቹን አፕል Watch Series 9 እና Apple Watch Ultra ጨምሮ ዝመናዎችን ለመልቀቅ ተዘጋጅቷል። እነዚህ ሰዓቶች ካለፈው ዓመት ሞዴሎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ አጠቃላይ ገጽታ ሲኖራቸው አንዳንድ መሰረታዊ የንድፍ ለውጦችን ያሳያሉ።

ሌላው አስደሳች ማስታወቂያ አፕል በመብረቅ ላይ የተመሰረቱ መለዋወጫዎችን ወደ ዩኤስቢ-ሲ ለመቀየር ማቀዱ ነው። ታዋቂው AirPods Pro ይህን ሽግግር ለማድረግ ከመጀመሪያዎቹ ምርቶች ውስጥ አንዱ ይሆናል. አፕል ለመደበኛ ኤርፖድስ እና ኤርፖድስ ማክስ በሚመጣው አመት የዩኤስቢ-ሲ ክፍያን ለማስተዋወቅ አስቧል።

በተጨማሪም አፕል የ iOS 17፣ iPadOS 17፣ watchOS 10 እና tvOS 17 የመልቀቂያ መርሃ ግብሮችን በሰኔ ወር በኩባንያው WWDC 23 ዝግጅት ላይ ይፋ ያደርጋል።

በአጠቃላይ፣ የ Apple Wonderlust ክስተት በiPhone፣ የእጅ ሰዓት እና ተጨማሪ መገልገያ አቅርቦቶች ላይ እንዲሁም የቁጥጥር ግፊቶችን እየፈታ እና የተጠቃሚ ልምድን እያሻሻለ እንደሚሄድ ቃል ገብቷል።

ትርጓሜዎች
- የዩኤስቢ ዓይነት-ሲ፡ ደረጃውን የጠበቀ ማገናኛ እና የኬብል በይነገጽ ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ እና የኃይል አቅርቦትን ይፈቅዳል።
- የአውሮፓ ህብረት ደንቦች-በመሳሪያ ግንኙነቶች ውስጥ ተኳሃኝነትን እና ደረጃውን የጠበቀ ሁኔታ ለማረጋገጥ በአውሮፓ ህብረት የተቀመጡ ደንቦች.
- A17 ቺፕሴት፡ በተሻሻለ አፈጻጸም እና በሃይል ቆጣቢነቱ የሚታወቀው በ iPhone 15 Pro ተከታታይ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ፕሮሰሰር ቺፕ።

ምንጮች:
– [ምንጭ 1፡ የጽሑፉን ምንጭ ጥቀስ]
– [ምንጭ 2፡ የጽሑፉን ምንጭ ጥቀስ]

By ገብርኤል Botha

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