አፕል አይፎን 15ን በአመታዊ የቁልፍ ማስታወሻ ዝግጅት ላይ ያሳያል

አፕል በሴፕቴምበር 15 በሚያዘጋጀው አመታዊ የመክፈቻ ዝግጅቱ ላይ በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 12ን ጨምሮ የቅርብ ትውልዶቹን ሊያሳይ ነው።ተንታኞች እና ሸማቾች የቴክኖሎጂ ብራንድ አዳዲስ አቅርቦቶችን ለማየት ተስፋ በማድረግ ዝግጅቱን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ፊሊፕ ሾሜከር፣ የአፕል አፕ ስቶር መስራች ዳይሬክተር እና የIdentity.com ዋና ዳይሬክተር አፕል ለአፕ ስቶር አዳዲስ መንገዶችን በመክፈት ስርዓተ-ምህዳሩን የማስፋት አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ጫማ ሰሪ የApp Storeን ተግባር ማራዘም እና አዲስ የተፈቀዱ መተግበሪያዎች ወደ ገበያ ቦታ እንዲገቡ መፍቀድን ይጠቁማል። ይሁን እንጂ አፕል ቀደም ባሉት ጊዜያት እንዲህ ዓይነት ለውጦችን ለማድረግ ሲያመነታ እንደነበረ ይቀበላል.
አፕ ስቶር በጥራት ቁጥጥር እና የደህንነት እርምጃዎች ለረጅም ጊዜ ሲወደስ ቆይቷል ነገር ግን በ "ዝግ ስርዓት" አቀራረብ ተችቷል. ተቺዎች ይህ አካሄድ ሊዳብሩ የሚችሉትን የመተግበሪያዎች አይነቶችን የሚገድብ እና ለፈጠራ ትንሽ ቦታ እንደሚሰጥ ይከራከራሉ። ጫማ ሰሪ አፕል አዳዲስ የተግባር ዓይነቶችን መቀበል እና በApp Store ውስጥ ለበለጠ ተለዋዋጭነት መጣር ወሳኝ እንደሆነ ያምናል።
ስለ አፕ ስቶር ከመወያየት በተጨማሪ Shoemaker ለመጪው አይፎን 15 መሳሪያዎች በሚጠበቀው የዋጋ ክልል ላይ ግንዛቤዎችን ያካፍላል። ምንም እንኳን የተወሰኑ ዝርዝሮች እምብዛም ባይሆኑም, አዲሶቹ አይፎኖች የተሻሻሉ ባህሪያትን እና የተሻሻለ አፈፃፀምን ያቀርባሉ, ይህም ከፍ ያለ ዋጋ ሊመጣ ይችላል.
የአፕል አመታዊ ቁልፍ ማስታወሻ ዝግጅት እየተቃረበ ሲመጣ፣ የአይፎን 15 ይፋ መሆን ዙሪያ ያለው ጉጉ እና ደስታ መገንባቱን ቀጥሏል። የአፕል አድናቂዎች እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ኩባንያው በሱቅ ውስጥ ያለውን እና ከታዋቂው የምርት ስም የሚጠብቁትን ፈጠራ እና ማሻሻያዎችን የሚያቀርብ ከሆነ ለማየት ይጓጓሉ።
ትርጓሜዎች
– ስነ-ምህዳር፡- በቴክኖሎጂ አውድ ውስጥ፣ ስነ-ምህዳር የሚያመለክተው እርስ በርስ የተያያዙ ሶፍትዌሮችን፣ ሃርድዌርን እና አንድ የተጠቃሚ ተሞክሮ ለመፍጠር አብረው የሚሰሩ አገልግሎቶች ስብስብ ነው።
– አፕ ስቶር፡ አፕል ዲጂታል ማከፋፈያ መድረክ ለሞባይል መተግበሪያዎች በiOS መሳሪያዎች ላይ ይገኛል።
ምንጮች:
- ያሁ ፋይናንስ የቀጥታ ቃለ ምልልስ ከፊሊፕ ጫማ ሰሪ ጋር።