አፕል በአሮጌ አይፎኖች ውስጥ የዜሮ ቀን ተጋላጭነትን ለማስተካከል የደህንነት ማሻሻያዎችን ይለቃል

አፕል በቅርብ ጊዜ የተገኘ የዜሮ ቀን ተጋላጭነትን ለመቅረፍ የቆዩ የአይፎን ሞዴሎች የደህንነት ዝመናዎችን አውጥቷል። እንደ CVE-2023-41064 ተከታትሏል፣ ይህ ተጋላጭነት የ iOS መሳሪያዎችን በ NSO ቡድን በተሰራው የፔጋሰስ ስፓይዌር ለመበከል በንቃት ጥቅም ላይ ውሏል።
የዜሮ ቀን ተጋላጭነት CVE-2023-41064 የርቀት ኮድ ማስፈጸሚያ ስህተት ሲሆን በተንኮል የተሰሩ ምስሎችን በ iMessage በመላክ ጥቅም ላይ ይውላል። የዜጎች ላብ የደህንነት ጥናትና ምርምር ቡድን በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ይህ ተጋላጭነት እና CVE-2023-41061 በመባል ከሚታወቀው ሌላ ጉድለት ጋር BLASTPASS የሚባል የዜሮ ጠቅታ የጥቃት ሰንሰለት አካል እንደነበሩ ገልጿል። በዚህ ጥቃት፣ በተነጣጠሩ መሳሪያዎች ላይ ስፓይዌርን ለመጫን ልዩ የተሰሩ ምስሎች በ iMessage PassKit አባሪዎች ተልከዋል።
ስሪት 16.6 የሚያሄዱ ሙሉ ለሙሉ የታጠቁ የ iOS መሳሪያዎች እንኳን ለዚህ ጥቃት የተጋለጡ ነበሩ። በምላሹ አፕል እነዚህን ተጋላጭነቶች ለማስተካከል ማክሮስ ቬንቱራ 13.5.2፣ iOS 16.6.1፣ iPadOS 16.6.1 እና watchOS 9.6.2ን እንደ የደህንነት ማሻሻያ አውጥቷል። የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ (ሲአይኤስኤ) በተጨማሪም የፌደራል ኤጀንሲዎች እ.ኤ.አ. እስከ ኦክቶበር 2፣ 2023 ፕላቶቹን ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል።
መሳሪያዎችን የበለጠ ለመጠበቅ አፕል የደህንነት ዝመናዎችን ወደ አሮጌ የሶፍትዌር ስሪቶች ዘግቧል። iOS 15.7.9 እና iPadOS 15.7.9፣ macOS Monterey 12.6.9 እና macOS Big Sur 11.7.10 አሁን አስፈላጊዎቹን ጥገናዎች ያካትታሉ።
የ iOS 15 ድጋፍ በሴፕቴምበር 2022 ማብቃቱን ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን ሞንቴሬይ እና ቢግ ሱር አሁንም በአፕል ይደገፋሉ። የደህንነት ዝማኔዎቹ አይፎን 6s፣ iPhone 7፣ የመጀመሪያ ትውልድ iPhone SE፣ iPad Air 2፣ አራተኛ ትውልድ iPad mini እና ሰባተኛ-ትውልድ iPod touchን ጨምሮ የቆዩ የአይፎን ሞዴሎችን ይሸፍናሉ።
እስካሁን ድረስ በማክሮስ ኮምፒውተሮች ላይ ምንም አይነት ጥቃቶች ባይታዩም፣ አሁንም በእነዚህ መሳሪያዎች ላይ የደህንነት ዝመናዎችን መተግበር በጥብቅ ይመከራል። አፕል በመሣሪያ ስርዓቶች ላይ የተለያዩ የዜሮ ቀን ተጋላጭነቶችን ለማስተካከል ዓመቱን ሙሉ በትጋት እየሰራ ሲሆን በአጠቃላይ 13 ድክመቶች እስካሁን ተስተካክለዋል።
ምንጮች:
– [የምንጭ ጽሑፍ ርዕስ](ምንጭ-url)
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