በአሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ ነጻ እና የሚከፈልባቸው የአይፎን መተግበሪያዎች

በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በዩኤስ ውስጥ ከፍተኛውን ነፃ እና የሚከፈልባቸው የ iPhone መተግበሪያዎችን እንቃኛለን። እነዚህ መተግበሪያዎች የተለያዩ ባህሪያትን ይሰጣሉ እና ለተለያዩ ፍላጎቶች እና ፍላጎቶች ያሟላሉ።
በዩኤስ ውስጥ ካሉት ምርጥ የአይፎን አፕሊኬሽኖች መካከል አንዱ ታዋቂ መተግበሪያ ቴሙ፡ እንደ ቢሊየነር ይግዙ። ቴሙ ተጠቃሚዎች የቅንጦት ዕቃዎችን እንዲገዙ እና የቢሊየነርን አኗኗር እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል። ሌላው ተወዳጅ አፕ ዩቲዩብ ቲቪ ሲሆን ለተጠቃሚዎች እንዲዝናኑበት ሰፊ የዥረት ይዘት ያቀርባል። በቫይራል አጫጭር ቪዲዮዎች የሚታወቀው ቲክ ቶክ ዝርዝሩን አድርጓል።
በሌላ በኩል በዩኤስ ውስጥ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው የአይፎን አፕሊኬሽኖች ተጫዋቾቹ የራሳቸውን አለም እንዲፈጥሩ የሚያስችል በጣም ተወዳጅ ጨዋታ የሆነውን Minecraft ያካትታሉ። ጂኦሜትሪ ዳሽ ሙዚቃ እና ክህሎት ላይ የተመሰረተ ጨዋታን የሚያጣምር ሌላ የሚከፈልበት መተግበሪያ ነው። ታዋቂው የቦርድ ጨዋታ MONOPOLY ለአይፎን ተጠቃሚዎች ዲጂታል ስሪትም አለው።
ዝርዝሩን የሚሰሩ ሌሎች የሚከፈልባቸው መተግበሪያዎች Heads Up!፣አዝናኝ የፓርቲ ጨዋታ እና ፕላግ Inc.፣ተጫዋቾች የሰውን ልጅ ለመበከል እና ለማጥፋት በሽታ አምጪ ተህዋስያን የሚፈጥሩበት እና የሚያሻሽሉበት ስልታዊ የማስመሰል ጨዋታ።
እነዚህ መተግበሪያዎች ከጨዋታዎች እስከ የአኗኗር ዘይቤዎች ድረስ የተለያዩ የመዝናኛ አማራጮችን ያቀርባሉ። የቅንጦት የግዢ ልምድ ወይም ለመጫወት የሚስብ ጨዋታ እየፈለጉ ይሁን በApp Store ላይ አማራጮች አሉ።
ምንጮች:
– ተሙ፡ ልክ እንደ ቢሊየነር ይግዙ፣ ቴሙ
- YouTube ቲቪ፣ ጎግል LLC
- ቲክ ቶክ ፣ ቲክ ቶክ ሊሚትድ
- Minecraft, Mojang
– ጂኦሜትሪ ዳሽ፣ RobTop Games AB
- ሞኖፖል ፣ ማርማሌድ ጨዋታ ስቱዲዮ
- ተነሳ!፣ Warner Bros.
– ቸነፈር Inc.፣ ንደሚክ ፈጠራዎች
ማስታወሻ፡ ዩአርኤሎች ከምንጮቹ ተወግደዋል።