የ Apple Watch Series 9፡ አዲስ ባህሪያት እና ማሻሻያዎች

በጄ ፒተርስ
አፕል በቅርቡ አዲሱን ስማርት ሰዓቱን አፕል Watch Series 9 በ Wonderlust ዝግጅቱ ላይ አሳይቷል። ተከታታይ 9 ተግባሩን እና የተጠቃሚ ልምዱን ከሚያሳድጉ በርካታ አዳዲስ ባህሪያት እና ማሻሻያዎች ጋር አብሮ ይመጣል።
አንድ የሚጠቀስ ተጨማሪ ነገር አዲሱ S9 SiP (System in Package) ሲሆን በ5.6 ቢሊዮን ትራንዚስተሮች፣ ጂፒዩ 30% ፈጣን እና ባለአራት ኮር ነርቭ ሞተር ያለው። ይህ ማሻሻያ የSiri ጥያቄዎች በመሳሪያው ላይ በቀጥታ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ይህም የተሻሻለ ምላሽ ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ስማርት ሰዓቱ አሁን ከአይፎን ጋር ሲገናኝ ትክክለኛ ግኝትን የሚያጎለብት የሁለተኛ ትውልድ እጅግ ሰፊ ባንድ ቺፕን ያካትታል።
የ Apple Watch Series 9 በተጨማሪም ደማቅ ማሳያን ያቀርባል, 2000 ኒት መድረስ የሚችል, ይህም ከቀደምት ተከታታይ 8 ከፍተኛ ብሩህነት በእጥፍ ይበልጣል. ይህ የተሻሻለ ማሳያ በደማቅ ውጫዊ አካባቢዎች ውስጥ እንኳን የተሻለ ታይነትን ያረጋግጣል.
ከሴሪ 9 ላይ ጉልህ የሆነ ተጨማሪ ነገር በአፕል ቪዥን ፕሮ ጋር ከሚታየው የመንካት ባህሪ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የ"ድርብ መታ" ምልክት ነው። ይህ ተጠቃሚዎች የስልክ ጥሪዎችን እንዲመልሱ ወይም ከሰዓቱ ጋር የመረጃ ጠቋሚ ጣታቸውን እና አውራ ጣትን በመንካት እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። ድርብ መታ ማድረግ ባህሪው በጥቅምት ወር በሶፍትዌር ማሻሻያ በኩል ይገኛል።
የንድፍ አማራጮችን በተመለከተ, ተከታታይ 9 በአሉሚኒየም ውስጥ በተለያዩ ቀለማት, ሮዝ, ኮከብ ብርሃን, ብር, እኩለ ሌሊት እና የምርት ቀይ. አይዝጌ ብረት ስሪቶች በወርቅ፣ በብር እና በግራፋይት ይገኛሉ። ቅድመ-ትዕዛዞች ከማክሰኞ ጀምሮ ሊደረጉ ይችላሉ፣ ተገኝነት ለሴፕቴምበር 22 ተይዞለታል። የመሠረት ሞዴል በ $ 399 ይጀምራል.
አፕል ከS Series 9 ጋር የአካባቢ ማሻሻያዎችን አድርጓል። ከአዲሱ ስፖርት ሎፕ ባንድ ጋር ሲጣመር፣ አፕል Watch Series 9 የአፕል የመጀመሪያው የካርቦን-ገለልተኛ ምርት ይሆናል። በተጨማሪም ፣ ትንሹ ማሸጊያው የበለጠ ቀልጣፋ ጭነት እንዲኖር ያስችላል።
የአፕል Watch Series 9 የሙቀት ዳሳሾችን እና የብልሽት ማወቂያን ያስተዋወቀውን ያለፈውን ዓመት ተከታታይ 8 ይከተላል። እንዲሁም አፕል Watch Ultraን መጥቀስ ተገቢ ነው፣ የበለጠ ወጣ ገባ ሞዴል ትልቅ ስክሪን ያለው እና የተለየ የድርጊት ቁልፍ ያለው። ተከታታይ 9 የተሻሻለ የተጠቃሚ በይነገጽ እና የተዘመኑ የዋና አፕሊኬሽኖች ስሪቶችን ከሚያቀርበው watchOS 10፣ የ Apple's latest smartwatch operating system ጋር አብሮ ይመጣል።
በአጠቃላይ፣ Apple Watch Series 9 በአፈጻጸም፣ በማሳያ ብሩህነት እና በፈጠራ ባህሪያት ጉልህ ማሻሻያዎችን ያቀርባል። የቅጥ፣ ተግባራዊነት እና የአካባቢ ንቃተ-ህሊና ድብልቅ ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች መሪ የስማርት ሰዓት አማራጭ ሆኖ ቀጥሏል።
ምንጮች:
- ጄይ ፒተርስ (ደራሲ)
- Verge (ፎቶዎች)
- አፕል (የምርት ዝርዝሮች)
- የዩኒኮድ ኮንሰርቲየም (የኢሞጂ ሀሳቦች)