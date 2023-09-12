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አፕል ለ iOS 17 የሚለቀቅበትን ቀን አስታውቋል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል ለ iOS 17 የሚለቀቅበትን ቀን አስታውቋል

አፕል በመጨረሻ በ iOS 17 የሚለቀቅበትን ቀን በቅርቡ ባደረገው ክስተት አሳይቷል። የሶፍትዌሩ የቅርብ ጊዜ ስሪት ሰኞ ሴፕቴምበር 18 በነፃ ማሻሻያ ላይ ይውላል። ይህ ማስታወቂያ ሶፍትዌሩ በሰኔ ወር በWWDC ዝግጅት ላይ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በአፕል ተጠቃሚዎች ከብዙ ጉጉት በኋላ ይመጣል። IOS 17 የ iPhoneን ልምድ ሙሉ በሙሉ እንደሚለውጥ ይጠበቃል።

በይፋ ከመለቀቁ በፊት የ iOS 17 ቤታ ስሪት ለሞካሪዎች ተዘጋጅቷል። ሆኖም ግን, ሙሉው ስሪት አሁን ለሁሉም ሰው ተደራሽ ይሆናል. በተጠቃሚዎች መካከል ትኩረትን የሳቡ በርካታ አስደሳች ባህሪዎች አሉ። ከእነዚህ ባህሪያት ውስጥ አንዱ ተጠቃሚዎች የቪዲዮ የድምፅ መልዕክቶችን እንዲተዉ የሚያስችል ወደ FaceTime ማሻሻል ነው። በተጨማሪም NameDrop የተባለ መሳሪያ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ስልኮቻቸውን በመያዝ በቀላሉ የመገኛ መረጃን እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል። በመደራጀት ለሚወዱት፣ አዲስ የጆርናል መተግበሪያም ቀርቧል።

የብዙዎችን ፍላጎት የሳበ አንድ ጉልህ መሻሻል የተሻሻለ በራስ-ማረም ባህሪ ቃል ኪዳን ነው። ይህ የተሻሻለው ራስ-ሰር እርማት ከተጠቃሚው ምርጫዎች ይማራል ተብሎ ይነገራል ይህም ያልታሰበ የቃላት መተካት ብስጭትን ያስወግዳል።

ሴፕቴምበር 18 በሚጀምርበት ቀን iOS 17 ሶፍትዌሩን በማዘመን ማግኘት ይቻላል። ይህ ተጠቃሚዎች በተዋወቁት ሁሉም አዳዲስ እና የተሻሻሉ ባህሪያት እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል። አፕል የተጠቃሚውን ልምድ ለደንበኞቹ የሚያሻሽሉ እድገቶችን መስጠቱን ቀጥሏል።

ምንጮች:
- የአፕል ክስተት ማስታወቂያ

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