ክላውድ ፕሮ፡ አንትሮፒክስ የተከፈለበት የቻትጂፒቲ ተወዳዳሪ ስሪት ያወጣል።

አንትሮፖዚክ ከቻትጂፒቲ ተፎካካሪ ክላውድ በስተጀርባ ያለው ኩባንያ የ AI chatbot ፕሪሚየም ስሪት የሆነውን Claude Proን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። በወር $20 የሚገኝ፣ Claude Pro የ ChatGPT Plus የዋጋ አወጣጥ መዋቅርን በማንጸባረቅ ለተጠቃሚዎች የተሻሻሉ ባህሪያትን ያቀርባል።
ከተወዳዳሪው ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ ክላውድ በአንትሮፒክ ኃይለኛ ትልቅ የቋንቋ ሞዴል ላይ የሚሰራ፣ ክሎድ 2. በቀድሞ የOpenAI ከፍተኛ ሰራተኞች የተገነባ፣ አንትሮፖኒክ እራሱን እንደ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መልከ ምግባራዊ እና ኃላፊነት የሚሰማው አማራጭ ሆኖ የሚሰራ ጀነሬቲቭ AI chatbot ነው። ኩባንያው የጄነሬቲቭ AI ሞዴሎችን ደህንነቱ የተጠበቀ ስልጠና ለማረጋገጥ ሰፊ እርምጃዎችን ወስዷል እና ኃላፊነት ላለው AI ልማት ግልጽ መርሆዎችን አዘጋጅቷል.
ለ Claude Pro ደንበኝነት በመመዝገብ ተጠቃሚዎች ብዙ ጥቅሞችን ያገኛሉ። ከነፃው የ Claude.ai ስሪት በአምስት እጥፍ የሚበልጥ አጠቃቀም ያስደስታቸዋል እና ብዙ መልዕክቶችን የመላክ ችሎታ አላቸው። በተጨማሪም፣ የደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት በሚበዛበት ጊዜ የClaude.aiን ቅድሚያ ያገኛሉ እና አዲስ ባህሪያትን ሲተዋወቁ አስቀድሞ መዳረሻ ያገኛሉ።
የክላውድ ፕሮ መጀመር በ AI ቻትቦት ገበያ ውስጥ ተወዳዳሪነትን ለማስቀጠል አንትሮፖኒክ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ድርጅቱ የሚከፈልበት የአገልግሎቱን ደረጃ በማቅረብ ቀጣይነት ያለው የልማት ጥረቱን ለመደገፍ ገቢ እያመነጨ የላቀ የተጠቃሚ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው።
አንትሮፖክ በዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ክላውድ ፕሮን አውጥቷል, ይህም በእነዚህ ክልሎች ውስጥ ያሉ ተጠቃሚዎች በደንበኝነት ምዝገባ እቅድ የቀረቡትን የተሻሻሉ ባህሪያት እና ጥቅሞች እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል.
በአጠቃላይ፣ የሚከፈልበት የክላውድ እትም ማስተዋወቅ አንትሮፖኒክ እንደ OpenAI ያሉ የኢንዱስትሪ መሪዎችን ለመገዳደር እና በ AI ዘርፍ ውስጥ እንደ ታዋቂ ተጫዋች ለመመስረት ያለውን ፍላጎት ያሳያል። ኩባንያው ኃላፊነት ላለው AI ልማት ያለው ቁርጠኝነት ከስልታዊ አጋርነቱ ጋር በመሆን አንትሮፖኒክን በጄነሬቲቭ AI chatbots የመሬት ገጽታ ላይ እንደ ጠንካራ ተፎካካሪ ሊያደርገው ይችላል።
ምንጮች:
- አንትሮፖክቲክ ድር ጣቢያ