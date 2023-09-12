በጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ በስፓይዌር ከተጠቁ የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያዎች ተጠንቀቁ

ማጠቃለያ፡ በርካታ ስፓይዌር የተያዙ የታወቁ የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያዎች ቴሌግራም እና ሲግናል ስሪቶች በጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ተገኝተዋል። በ Kaspersky የሳይበር ደህንነት ተመራማሪዎች ተጠቃሚዎችን እንደ ህጋዊ ተጓዳኝ በማስመሰል እንዲያወርዷቸው የሚያታልሉ “Evil Telegram” የሚባሉትን ተንኮል አዘል መተግበሪያዎች ለይተው አውቀዋል። የውሸት አፕሊኬሽኖቹ ተመሳሳይ በይነገጽ እና ተግባራዊነት ስላላቸው ከእውነተኛዎቹ ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል። አንዴ ከተጫነ በኋላ የተበከሉት መተግበሪያዎች ስም፣ የተጠቃሚ መታወቂያዎች፣ አድራሻዎች፣ ስልክ ቁጥሮች እና የውይይት መልዕክቶችን ጨምሮ ከተጠቁ የአንድሮይድ መሳሪያዎች ላይ ስሱ መረጃዎችን ይሰበስባሉ። የተሰረቀው መረጃ ወደ አጥቂዎቹ አገልጋይ ይላካል። በስፓይዌር የተበከሉት አፕሊኬሽኖች ኡዩጉር፣ ቀላል ቻይንኛ እና ባህላዊ ቻይንኛ የቴሌግራም ስሪቶች ተመስለው ነበር። ተጠቃሚዎችን የበለጠ ለማሳመን ገንቢዎቹ እነዚህ የውሸት መተግበሪያዎች በዓለም ዙሪያ በተሰራጨ የውሂብ ማእከላት አውታረመረብ በኩል በፍጥነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል ። የማታለል ባህሪያቸው ቢሆንም፣ የተበከሉት መተግበሪያዎች በጎግል ከመውረዳቸው በፊት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ማውረዶችን ሰብስበዋል።
ያልተጠረጠሩ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎችን ለማጥቃት አጭበርባሪዎች በቴሌግራም እና ሲግናል ታዋቂነት ላይ ያተኮሩ ሲሆን ሁለቱ ታዋቂ አማራጮች በሜታ ባለቤትነት የተያዘው WhatsApp። እንደ ዝነኛ ባይሆንም እነዚህ የመልእክት መላላኪያ መድረኮች ጉልህ የሆነ የተጠቃሚ መሠረት ይኮራሉ። ነገር ግን ከዋትስአፕ ጋር ሲነፃፀሩ ያላቸው አንፃራዊ ድብቅነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ተወዳጅነታቸውን ለመበዝበዝ ለሚፈልጉ ተንኮለኛ ተዋናዮች ተጋላጭ አድርጓቸዋል።
በስፓይዌር የተበከሉት አፕሊኬሽኖች በጥበብ እንደ ህጋዊ የቴሌግራም ስሪቶች ተለውጠዋል። በተዛማጅ የበይነገጽ ክፍሎች እና ተግባራት አማካኝነት ይፋዊውን መተግበሪያ በቅርበት መስለው ነበር። ተንኮል አዘል ቅጂዎቹ የመተግበሪያ መግለጫዎችን በታሰበው ቋንቋ እና በኦፊሴላዊው የቴሌግራም ገጽ ላይ ተመሳሳይ ምስሎችን አካትተዋል። ተጠቃሚዎች የስፓይዌር የመረጃ አሰባሰብ ስልቶች ሰለባ ለመሆን ሲሉ ትክክለኛውን የቴሌግራም መተግበሪያ እያወረዱ ነው ብለው እንዲያምኑ ተሳበ።
በምርመራ ወቅት፣ የሳይበር ደህንነት ተመራማሪዎች የተበከሉት መተግበሪያዎች የእውነተኛዎቹ መተግበሪያዎች ስሪቶች እንደተሻሻሉ አረጋግጠዋል። ዋናው ልዩነቱ በመልእክተኛው ውስጥ የተጠቃሚን እንቅስቃሴ ለመከታተል የተነደፈ ተጨማሪ ሞጁል በኮዱ ውስጥ ማካተት ነበር። ይህ ውሂብ በስፓይዌር ፈጣሪዎች ወደ ሚተገበረው የትዕዛዝ እና መቆጣጠሪያ አገልጋይ ተልኳል። እንደ አለመታደል ሆኖ ተጨማሪው ሞጁል በጎግል ፕሌይ አወያዮች እንዳይታወቅ በማድረግ ተንኮል አዘል መተግበሪያዎች በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች እንዲወርዱ እና እንዲጠቀሙ አስችሏል።
የእንደዚህ አይነት ማጭበርበሮች ሰለባ ላለመሆን መተግበሪያዎችን ከታመኑ ምንጮች ብቻ ማውረድ እና ትክክለኛነታቸውን በጥንቃቄ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ጎግል ፕሌይ ስቶር እና ሌሎች የመተግበሪያ ገበያዎች የተጠቃሚዎቻቸውን ደህንነት ለማረጋገጥ በስፓይዌር የተያዙ መተግበሪያዎችን ያለማቋረጥ መከታተል አለባቸው።
ምንጮች:
- ካስፐርስኪ
- IANS ግብዓቶች