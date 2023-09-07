አፕል ለአይፎን 15 ፕሮ ሞዴሎች ዋጋ ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል

እንደ ተንታኞች ከሆነ አፕል ለሚመጣው አይፎን 15 ፕሮ ሞዴሎቻቸው ዋጋ ሊጨምር ይችላል። Dan Ives at Wedbush እንደተነበየው የመሠረት ሞዴል አይፎን 15 ዋጋ ሳይለወጥ እንደሚቆይ፣ ባለ 6.1 ኢንች ፕሮ እና 6.7 ኢንች ፕሮ ማክስ የ100 ዶላር የዋጋ ጭማሪ እንደሚታይ ይተነብያል። አፕል በ2017 አይፎን X ከገባ በኋላ ለፕሮ አይፎን ሞዴሎቹ የዋጋ ጭማሪ ሲያደርግ ይህ የመጀመሪያው ይሆናል።
የአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ በቅርቡ በተደረገው የገቢ ጥሪ ወቅት የዋጋ ጭማሪ ሊኖር እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል፣ ሸማቾች በዚያ ምድብ ውስጥ ምርጡን ምርቶች ለማግኘት በጀታቸውን ለማራዘም ፈቃደኞች መሆናቸውን ጠቁመዋል። በርካታ ተንታኞች ይህንን የይገባኛል ጥያቄ ደግፈዋል፣ የዋጋ ጭማሪ ትንበያ ለፕሮ ሞዴሎች ከ100 እስከ 200 ዶላር ይደርሳል።
መጪው የአይፎን 15 ፕሮ ስልኮች አዲስ የታይታኒየም ማቀፊያን ጨምሮ ከፍተኛ የንድፍ ለውጦችን ያሳያሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንዲሁም ከድምጸ-ከል ማብሪያ፣ ከቀጭን ስክሪን ጨረሮች፣ እና ፈጣን A17 ቺፕ በአዲሱ የ3nm ማምረቻ ሂደት ፋንታ የተግባር ቁልፍ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም እነዚህ ሞዴሎች Thunderbolt የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነትን በማቅረብ ከመብረቅ ወደብ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ይሸጋገራሉ.
የተሻሻሉ ካሜራዎች ሌላ ድምቀት ናቸው። የአይፎን 15 ፕሮ ማክስ በቴሌፎቶ ሌንስ ላይ ልዩ የሆነ የፔሪስኮፕ ማጉላትን ያሳያል፣ ይህም በግምት 6x የጨረር ማጉላትን ያስችላል።
ቤዝ ሞዴሉ አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ ጥቂት ለውጦችን ያደርጋሉ ተብሎ ቢጠበቅም፣ አፕል የእነዚህን ሞዴሎች ዋጋ ይጨምራል ተብሎ አይታሰብም።
የ Wedbush ተንታኞች በበዓል ሰሞን የአገልግሎት አቅራቢዎች የማስተዋወቂያ ቅናሾች የ iPhone 15 Pro የዋጋ ጭማሪን በፍላጎት ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በከፊል እንደሚቀንስ ይገምታሉ። በተጨማሪም፣ ለአራት ዓመታት ወይም ከዚያ በላይ ያላሳደጉ የአሁን የአይፎን ባለቤቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ፍላጎት አለ። በአለም አቀፍ ደረጃ ከ1.2 ነጥብ XNUMX ቢሊየን የአይፎን ባለቤቶች ሩብ ያህሉ በዚህ ምድብ ውስጥ እንደሚወድቁ ይገመታል፣ ይህም በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደንበኞች ገበያ ሊኖር እንደሚችል ያሳያል።
ለፕሮ ሞዴሎች የዋጋ ጭማሪ በመደረጉ እና የከፍተኛ ደረጃ የአይፎኖች ምርጫ እያደገ በመምጣቱ፣ በአጠቃላይ የአይፎን ስልኮች አማካይ የመሸጫ ዋጋ ከ900 እስከ 925 ዶላር እንደሚደርስ ተንብየዋል ሲል ኢቭስ ተናግሯል።
አፕል በሴፕቴምበር 15 የአይፎን 12 አሰላለፍ በይፋ እንደሚያሳውቅ ተነግሯል መሳሪያዎቹ በሴፕቴምበር 22 ይሸጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።አፕል ዎች ተከታታይ 9 እና አፕል ዎች አልትራን ጨምሮ ሌሎች ምርቶችም ይታደሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን፣የመጀመሪያዎቹ M3 አፕል ሲሊከን ማክስ እና አይፓድ ዝማኔዎች እስከ መኸር መጨረሻ ድረስ ላይገለጡ ይችላሉ።
ምንጭ፡ ይህ ጽሁፍ የተመሰረተው ከ9to5Mac ምንጭ መጣጥፍ በተገኘ መረጃ ነው።