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Ubisoft በ Xdefiant የተለቀቀበት ቀን እና የእድገት ሁኔታ ላይ ማሻሻያ ያቀርባል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
Ubisoft በ Xdefiant የተለቀቀበት ቀን እና የእድገት ሁኔታ ላይ ማሻሻያ ያቀርባል

Ubisoft በቅርቡ የሚለቀቅበትን ቀን እና የመጪውን ጨዋታ Xdefiant የእድገት ሁኔታን በተመለከተ ጠቃሚ ዝመና አጋርቷል። በኦፊሴላዊው ድርጣቢያቸው ላይ በለጠፈው ልጥፍ ላይ ፣ ሥራ አስፈፃሚው ማርክ ሩቢን ጨዋታው ለ Sony እና Xbox የማስረከቢያ ሂደቱን አላለፈም ፣ በዚህም ምክንያት የመልቀቂያ ቀን ከመረጋገጡ በፊት መፍትሄ የሚሹ ጉዳዮችን አስከትሏል ።

ሩቢን ኩባንያው በኦገስት አጋማሽ ላይ የማቅረቡ ሂደት የመጀመሪያ ውጤቶችን እንዳገኘ ገልጿል, ይህም ጨዋታው ለማክበር አስፈላጊ የሆኑትን መስፈርቶች አያሟላም. ይህ መገለጥ ቡድኑን አስደንቆታል፣ ምክንያቱም ተገዢነትን ለማረጋገጥ የሚያስፈልገውን ስራ መጠን አሳንሰዋል።

በዚህ ምክንያት Ubisoft በዚህ ጊዜ ለXdefiant የተወሰነ የተለቀቀበት ቀን ማቅረብ አልቻለም። ይልቁንም ከማክበር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በመፍታት ላይ በማተኮር እና ለመድረኩ ባለቤቶች ሌላ ለማቅረብ እየተዘጋጁ ናቸው. ማስገባቱ ካለፈ ጨዋታው ከሴፕቴምበር አጋማሽ እስከ መጨረሻው ሊለቀቅ ይችላል። ነገር ግን፣ ሁኔታዊ ማለፊያ ሊሰጥ የሚችልበት እድል አለ፣ ይህም ለማክበር የመጨረሻ ጥገናዎች ያለው የቀን 1 ፕላስተር ያስፈልገዋል። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ፣ የሚለቀቅበት ቀን ወደ መጀመሪያ/ኦክቶበር አጋማሽ ይገፋል።

ምንም እንኳን እነዚህ እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች ቢኖሩም፣ ሩቢን ዩቢሶፍት ግልፅነት እና የተጫዋች አስተያየት ለማዳመጥ ቁርጠኛ መሆኑን ለአድናቂዎች አረጋግጦላቸዋል። ቡድኑ የተጫዋች ጥያቄዎችን በጨዋታው እድገት ውስጥ አካቷል፣ ለምሳሌ የካርታ ድምጽ መስጠትን ማካተት እና መጪ S&D መሰል ሁነታ። Rubin Xdefiant ለማህበረሰቡ ጨዋታ እንዲሆን የታሰበ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል፣ እና Ubisoft የሚቻለውን ምርጥ ተሞክሮ ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው።

በማጠቃለያው የXdefiant ደጋፊዎች ዩቢሶፍት ከሶኒ እና ከ Xbox ጋር መከበራቸውን ለማረጋገጥ ስለሚሰራ ጨዋታው እስኪወጣ ድረስ ትንሽ መጠበቅ አለባቸው። ቡድኑ በማቅረቡ ሂደት የተለዩትን ጉዳዮች በንቃት እየፈታ ነው እና በተቻለ ፍጥነት ጽኑ የመልቀቂያ ቀን ለመስጠት ተስፋ ያደርጋል።

ምንጭ፡- Ubisoft በUbisoft ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ

By Mampho Brescia

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