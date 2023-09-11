የወደፊት የትምህርት ዕድል፡ AI ቴክኖሎጂን ከ HybriU ጋር ማቀናጀት

ኮቪድ-19 የትምህርት ስርዓቱን አሻሽሎታል፣ ዲጂታል እና ዲቃላ ትምህርት አዲሱ መደበኛ ሆኗል። ሆኖም የርቀት ትምህርትን የሚደግፉ የመሰረተ ልማት እና ግብአቶች እጥረት ተግዳሮቶችን ፈጥሯል። እንደ Ambow Education Holdings Ltd.'s HybriU ያሉ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መድረኮች የሚጫወቱት እዚያ ነው።
HybriU በአካዳሚክ እና በኢንዱስትሪ መካከል ያለውን ክፍተት ለማስተካከል ያለመ የላቀ የዲጂታል ትምህርት አጠቃላይ መፍትሄ ነው። በመሠረታዊ የ OOOK ቴክኖሎጂ የተጎላበተ፣ HybriU የተነደፈው እንከን የለሽ እና መሳጭ የመማሪያ ተሞክሮ በመስመር ላይ እና ከመስመር ውጭ ለማቅረብ ነው። በቋንቋ፣ በክልሎች፣ በአካዳሚክ እና በኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ባህላዊ ውስንነቶችን ያፈርሳል።
የተዳቀለ ትምህርት እና የቴክኖሎጂ ውህደት አስፈላጊነት መምህራን ለተጨማሪ ሀላፊነት ተጭነዋል። የ HybriU AI ዲጂታል የመማሪያ ክፍል መፍትሄ መምህራን በተፈጥሯዊ እና በቀላል መንገድ እንደ ባህላዊ የመማሪያ ክፍል እንዲያስተምሩ በማስቻል እነዚህን ችግሮች ያቃልላል። እንከን የለሽ ትምህርትን ለመደገፍ የተማሪ እና የአስተማሪ መከታተያ ካሜራን፣ ማይክሮፎኖችን እና ሌሎች ባህሪያትን ይጠቀማል።
የ HybriU OOOK ቴክኖሎጂ ለግል የተበጀ ይዘት ለመፍጠር ያስችላል፣ ለተለያዩ የተማሪ ብዛት። የቀጥታ የትርጉም ጽሑፎችን እና በ AI-የመነጨ የድምጽ ኦቨርስ ያቀርባል፣ በምናባዊ ወይም በድብልቅ የመማሪያ አካባቢዎች የቋንቋ እንቅፋቶችን ይሰብራል። ተማሪዎች ከአሁን በኋላ ማስታወሻ መውሰድ አያስፈልጋቸውም AI ያንን እንክብካቤ ያደርጋል፣ እና በ AI በመነጨው ግልባጭ ላይ መለያ በመስጠት እና አስተያየት በመስጠት የበለጠ መሳተፍ ይችላሉ።
ቴክኖሎጂው ውስብስብ ሞዴሎችን በትክክል ለማየት እና ከመምህራን ጋር የርቀት መስተጋብር ለመፍጠር እንደ 3D LED ግድግዳዎች ያሉ ባህሪያትን ያካትታል። የኦንላይን የትምህርት ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያድግ በተተነበየው የአምቦው ትምህርት በኢንዱስትሪው ውስጥ አንቀሳቃሽ ኃይል ለመሆን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል።
እንደ ሃይብሪዩ ያሉ የአይአይ ቴክኖሎጂን ወደ ትምህርት ዘርፍ ማቀናጀት የመማር ልምድን የመቀየር እና ተማሪዎችን በፍጥነት በማደግ ላይ ባለ አለም ውስጥ እንዲበለጽጉ የሚያስፈልጋቸውን ችሎታዎች የማብቃት አቅም አለው።
ምንጮች:
- አምቦው ትምህርት ሆልዲንግስ ሊሚትድ
- የዩቲዩብ ቪዲዮ፡ "HybriU AI Classroom"