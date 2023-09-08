Sennheiser የጆሮ ማዳመጫዎች እና የጆሮ ማዳመጫዎች በአማዞን በሽያጭ ላይ: አሁን ምርጡን ቅናሾችን ይያዙ!

አማዞን በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ የ Sennheiser የጆሮ ማዳመጫዎች እና ከጆሮ በላይ-ጆሮ ማዳመጫዎች፣ ከፍተኛ አድናቆት የተቸረው Momentum True Wireless 3 Earbudsን ጨምሮ በቅናሽ ዋጋ እያቀረበ ነው። በልዩ የድምፅ ጥራታቸው የታወቁት የ Sennheiser ምርቶች ብዙውን ጊዜ ከፍ ባለ ዋጋ መለያዎች ጋር የተቆራኙ ናቸው። ሆኖም፣ የአማዞን ለተወሰነ ጊዜ የሚሰጠው አቅርቦት እነዚህን ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የጆሮ ማዳመጫዎች በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲይዙ እድል ይሰጣል።
Momentum True Wireless 3 Earbuds ብዙውን ጊዜ በ$399.95 ይሸጣሉ አሁን ግን በአማዞን ላይ በቅናሽ ዋጋ በ265$ ብቻ ይገኛሉ ይህም 34% ቁጠባ ነው። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በ TrueResponse ሾፌሮች እና በ aptX Adaptive codec የታጠቁ ናቸው፣ ይህም ከፍተኛ ጥራት ያለው የድምጽ ልምድ በጥልቅ ባስ ያቀርባል። እንዲሁም የሚለምደዉ ጫጫታ ቅነሳን በማሳየት ያልተፈለገ ውጫዊ ድምጽን በብቃት በማስወገድ የግልጽነት ሁነታ ተጠቃሚዎች አካባቢያቸውን እንዲያውቁ ያስችላቸዋል።
የእነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ergonomic ንድፍ ምቹ ሁኔታን ያረጋግጣል ፣ ይህም በተራዘመ አጠቃቀም ወቅት ምቾትን ይጨምራል። በተጨማሪም፣ አስደናቂው የባትሪ ህይወት በጉዞ ላይ በሚሞላ ኃይል እስከ 28 ሰአታት የሚቆይ የጨዋታ ጊዜ ይሰጣል። ደንበኞቻቸው የMomentum True Wireless 3 የጆሮ ማዳመጫዎችን ልዩ ማጽናኛ፣ ቄንጠኛ ገጽታ እና ኃይለኛ ድምጽ ማጉያዎችን አወድሰዋል።
ከጆሮ ማዳመጫዎች በተጨማሪ፣ የአማዞን ሽያጭ በሌሎች የ Sennheiser የጆሮ ማዳመጫዎች እና ሞዴሎች ላይ ቅናሾችን ያካትታል። ይህ ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና ለሙዚቃ አፍቃሪዎች በእነዚህ የዋጋ ቅነሳዎች ለመጠቀም እና በሴንሃይዘር ከፍተኛ ጥራት ባለው የድምጽ መሳሪያዎች ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉበት ጥሩ አጋጣሚ ነው።
በሚታተምበት ጊዜ ዋጋዎች ትክክለኛ መሆናቸውን እባክዎ ልብ ይበሉ።
ምንጮች:
- Sennheiser የጆሮ ማዳመጫዎች እና የጆሮ ማዳመጫዎች በአማዞን ላይ።