Amazon ከአዲሱ የአፕል ማስጀመሪያ ክስተት በፊት የApple Watch Series 8 ዋጋ ቀንሷል

አማዞን በቅርቡ የ Apple Watch Series 8 ዋጋን በ89 ዶላር በመቀነሱ ለደንበኞች የ22 በመቶ ቅናሽ አድርጓል። ይህ የዋጋ ቅናሽ አዲስ የአፕል ስማርት ሰዓቶች መለቀቅን ተከትሎ ወሬዎች እየተናፈሰ ባለበት ወቅት ነው። የ Apple Watch Series 8 አሁን በ 310 ዶላር ሊገዛ ይችላል, ይህም ከመጀመሪያው የ 399 ዶላር ቅናሽ ነው.
ይህ በአማዞን ላይ ያለው ሽያጭ ከአፕል መጪው 2023 “Wonderlust” የምርት ማስጀመሪያ ክስተት ጋር እንደሚገጣጠም ማክወርልድ ዘግቧል። በዚህ ዝግጅት ከአይፎን 9 እና አዲስ ሊሆኑ ከሚችሉ የኤርፖድስ ሞዴሎች ጋር በመሆን አፕል Watch Series 15 ን ጨምሮ አዳዲስ ስማርት የሰዓት ሞዴሎች ይተዋወቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
አፕል በ "Wonderlust" ክስተት ላይ ምን እንደሚገለጥ በይፋ ባያረጋግጥም, በ Apple Watch Series 8 ላይ ያለው ይህ የዋጋ ቅናሽ አዲስ ሞዴሎች በእርግጥ በአድማስ ላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል.
የ Apple Watch Series 8 የሙቀት ዳሰሳን፣ የደም ኦክሲጅን ክትትልን፣ የልብ ምት ክትትልን፣ የእንቅልፍ ክትትልን እና የአካል ብቃት ክትትልን ጨምሮ የተለያዩ ባህሪያትን ያቀርባል። እንዲሁም ስንጥቅ፣ ውሃ እና አቧራ መቋቋም የሚችል እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው። በተጨማሪም ሰዓቱ ከሁሉም የ Apple መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ነው.
በአማዞን ላይ ለዋጋ ቅናሽ ደንበኞች በእኩለ ሌሊት እና በቀይ ቀለም አማራጮች መካከል መምረጥ ይችላሉ።
ከ Apple Watch Series 8 ስምምነት በተጨማሪ አማዞን በሌሎች የአፕል ምርቶች ላይ ቅናሾችን እያቀረበ ነው። ይህ አፕል ኤርፖድስ ፕሮ (2ኛ ጄን) በ219 ዶላር፣ አፕል አይፓድ (9ኛ ጄን) በ$399፣ አፕል 2020 ማክቡክ ኤር ላፕቶፕ በ849 ዶላር፣ እና አፕል እርሳስ (2ኛ Gen) በ$89 ያካትታል።
ለበለጠ ቅናሽ የአፕል ምርቶች ደንበኞች የአማዞንን ድረ-ገጽ መጎብኘት ይችላሉ።
ምንጭ፡- MacWorld
ትርጓሜዎች
– Apple Watch Series 8፡ ስምንተኛው ትውልድ የአፕል ስማርት ሰዓት፣ በላቁ የጤና ክትትል ባህሪያቱ እና ከአፕል መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝነት ይታወቃል።
- “Wonderlust” ዝግጅት፡ አዲስ የአፕል ስማርት ሰዓቶች፣ አይፎኖች እና የኤርፖድስ ሞዴሎች ሊተዋወቁ የሚችሉበት መጪው የአፕል ምርት ማስጀመሪያ ክስተት።
- Amazon: እንደ አፕል Watch Series 8 ያሉ የሸማቾች ኤሌክትሮኒክስን ጨምሮ የተለያዩ ምርቶችን የሚያቀርብ የመስመር ላይ የችርቻሮ መድረክ።
ማስታወሻ፡ የዩአርኤል ምንጮች ተወግደዋል።