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Amazon ከአዲሱ የአፕል ማስጀመሪያ ክስተት በፊት የApple Watch Series 8 ዋጋ ቀንሷል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
Amazon ከአዲሱ የአፕል ማስጀመሪያ ክስተት በፊት የApple Watch Series 8 ዋጋ ቀንሷል

አማዞን በቅርቡ የ Apple Watch Series 8 ዋጋን በ89 ዶላር በመቀነሱ ለደንበኞች የ22 በመቶ ቅናሽ አድርጓል። ይህ የዋጋ ቅናሽ አዲስ የአፕል ስማርት ሰዓቶች መለቀቅን ተከትሎ ወሬዎች እየተናፈሰ ባለበት ወቅት ነው። የ Apple Watch Series 8 አሁን በ 310 ዶላር ሊገዛ ይችላል, ይህም ከመጀመሪያው የ 399 ዶላር ቅናሽ ነው.

ይህ በአማዞን ላይ ያለው ሽያጭ ከአፕል መጪው 2023 “Wonderlust” የምርት ማስጀመሪያ ክስተት ጋር እንደሚገጣጠም ማክወርልድ ዘግቧል። በዚህ ዝግጅት ከአይፎን 9 እና አዲስ ሊሆኑ ከሚችሉ የኤርፖድስ ሞዴሎች ጋር በመሆን አፕል Watch Series 15 ን ጨምሮ አዳዲስ ስማርት የሰዓት ሞዴሎች ይተዋወቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።

አፕል በ "Wonderlust" ክስተት ላይ ምን እንደሚገለጥ በይፋ ባያረጋግጥም, በ Apple Watch Series 8 ላይ ያለው ይህ የዋጋ ቅናሽ አዲስ ሞዴሎች በእርግጥ በአድማስ ላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል.

የ Apple Watch Series 8 የሙቀት ዳሰሳን፣ የደም ኦክሲጅን ክትትልን፣ የልብ ምት ክትትልን፣ የእንቅልፍ ክትትልን እና የአካል ብቃት ክትትልን ጨምሮ የተለያዩ ባህሪያትን ያቀርባል። እንዲሁም ስንጥቅ፣ ውሃ ​​እና አቧራ መቋቋም የሚችል እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው። በተጨማሪም ሰዓቱ ከሁሉም የ Apple መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ነው.

በአማዞን ላይ ለዋጋ ቅናሽ ደንበኞች በእኩለ ሌሊት እና በቀይ ቀለም አማራጮች መካከል መምረጥ ይችላሉ።

ከ Apple Watch Series 8 ስምምነት በተጨማሪ አማዞን በሌሎች የአፕል ምርቶች ላይ ቅናሾችን እያቀረበ ነው። ይህ አፕል ኤርፖድስ ፕሮ (2ኛ ጄን) በ219 ዶላር፣ አፕል አይፓድ (9ኛ ጄን) በ$399፣ አፕል 2020 ማክቡክ ኤር ላፕቶፕ በ849 ዶላር፣ እና አፕል እርሳስ (2ኛ Gen) በ$89 ያካትታል።

ለበለጠ ቅናሽ የአፕል ምርቶች ደንበኞች የአማዞንን ድረ-ገጽ መጎብኘት ይችላሉ።

ምንጭ፡- MacWorld

ትርጓሜዎች
– Apple Watch Series 8፡ ስምንተኛው ትውልድ የአፕል ስማርት ሰዓት፣ በላቁ የጤና ክትትል ባህሪያቱ እና ከአፕል መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝነት ይታወቃል።
- “Wonderlust” ዝግጅት፡ አዲስ የአፕል ስማርት ሰዓቶች፣ አይፎኖች እና የኤርፖድስ ሞዴሎች ሊተዋወቁ የሚችሉበት መጪው የአፕል ምርት ማስጀመሪያ ክስተት።
- Amazon: እንደ አፕል Watch Series 8 ያሉ የሸማቾች ኤሌክትሮኒክስን ጨምሮ የተለያዩ ምርቶችን የሚያቀርብ የመስመር ላይ የችርቻሮ መድረክ።

ማስታወሻ፡ የዩአርኤል ምንጮች ተወግደዋል።

By Mampho Brescia

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