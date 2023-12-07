የሳይኪ ተልዕኮ ሳይንሳዊ መረጃዎችን መሰብሰብ ጀመረ

በጥቅምት ወር የጀመረው የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ ሳይንሳዊ መሳሪያዎቹ አሁን በስራ ላይ በመሆናቸው እና ቀደምት መረጃዎችን በመያዝ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ይህ የጠፈር መንኮራኩር ፕሲቺ የተባለ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ከብረት የተሰራ ነው የተባለውን አስትሮይድ ኢላማውን ለማሳካት እየሄደ ነው። የከርሰ ምድር ቡድኖች መንኮራኩሩ ሲደርሱ ምልከታ ለማድረግ በትጋት ሲሰሩ ቆይተዋል።
የተልእኮው የመጀመሪያ ስኬት "የመጀመሪያው ብርሃን" በመባል ይታወቃል ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ ካሜራዎች አካባቢውን ፎቶግራፎች ለመቅረጽ ማብራትን ያመለክታል. ምንም እንኳን እነዚህ የመጀመሪያ ምስሎች በጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ከተነሱት ጋር ሲነፃፀሩ ልዩ ባይመስሉም ፣ እነሱ አስደሳች ተልዕኮ መጀመሩን ያመለክታሉ ።
Psyche ፎቶዎችን ከማንሳት በተጨማሪ በሁለት ወሳኝ መሳሪያዎች ላይ በማግኔትቶሜትር እና በጋማ-ሬይ ስፔክትሮሜትር (ጂአርኤስ) ላይ ማስተካከል ጀምሯል። ጂአርኤስ የአስትሮይድን ገጽ ስብጥር ይመረምራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማግኔቶሜትሩ በአስትሮይድ የሚመነጨውን ማንኛውንም መግነጢሳዊ መስክ ያጠናል. እነዚህ መሳሪያዎች አንድ ላይ ሆነው ሳይቼ ያልተሳካለት ፕላኔትሲማል መሆኑን ለማወቅ ይረዳሉ።
ከዚህም በተጨማሪ ሳይቼ በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ ሞተሮች ሪከርድ አስመዝግቧል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 8፣ ከሳይቼ አራት የሃሳብ-ውጤት ግፊቶች መካከል ሁለቱ ተቃጠሉ፣ ይህም በጥልቅ ጠፈር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ አድርጓቸዋል። ከተለምዷዊ ኬሚካላዊ ግፊቶች በተለየ፣ እነዚህ ገፋፊዎች የተሞሉ ቅንጣቶችን ይጠቀማሉ እና አነስተኛ ግን ወጥነት ያለው የግፊት መጠን ያመነጫሉ፣ ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጤታማነት ይጨምራል።
ከሳይኪ ጋር በተልዕኮው ላይ የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ (DSOC) የቴክኖሎጂ ማሳያ ነው። DSOC በሬዲዮ ሞገዶች ምትክ ሌዘርን በመጠቀም ከምድር ጋር ግንኙነትን እየሞከረ ነው። ይህ የፈጠራ አቀራረብ ትላልቅ የውሂብ ስብስቦችን ለማስተላለፍ ያስችላል፣ ምንም እንኳን አሁንም ሌዘር ከሳይኪ ከተሰየመ ምህዋር ወደ ምድር ለመድረስ የ20 ደቂቃ ያህል መዘግየት ቢኖርም።
በአጠቃላይ፣ የሳይኪ ተልእኮ በአስትሮይድ አሰሳ ውስጥ ጠቃሚ እርምጃን የሚያመለክት ሲሆን በህዋ ቴክኖሎጂ ውስጥ ያለውን እድገት ያሳያል። ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ምሥጢራችን የበለጠ ሊያጋልጡ ለሚችሉ የወደፊት ተልዕኮዎች መንገድ ይከፍታል።