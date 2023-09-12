Picross S+፡ ለአእምሮ-ሙከራ ሞኖግራም ተከታታይ አዲስ ተጨማሪ

ጁፒተር ለኔንቲዶ ስዊች በታዋቂው የአዕምሮ መሞከሪያ ሞኖግራም ተከታታይ ክፍል የሆነው Picross S+ በቅርቡ እንደሚለቀቅ አስታውቋል። የዚህ ጨዋታ አንዱ አጓጊ ባህሪ ከዚህ ቀደም በተዘጋው eShop ላይ የማውረድ-ብቻ አርእስቶች የነበሩትን ዘጠኙን የ3DS' Picross e ጨዋታዎች የሚያካትት መሆኑ ነው።
የPicross S+ መሰረታዊ ይዘት በ£3.99/€4,99/$4.99 የሚገኝ ሲሆን እያንዳንዱ የ3DS ተከታታይ ግቤት እንደ ተጨማሪ የሚከፈልባቸው የይዘት ፓኬጆች ይሰጣል፣ ሁሉም በተመሳሳይ ዋጋ። ምንም እንኳን ይህ ጨዋታዎችን ወደ ስዊች ለማምጣት በአንጻራዊነት ውድ መንገድ ቢመስልም በ 3DS eShop መዘጋት ምክንያት በአሁኑ ጊዜ ብቸኛው አማራጭ ነው።
እያንዳንዱ የይዘት ፓኬጅ 150 Picross እና Mega Picross እንቆቅልሾችን ከየማዕረጋቸው ያካትታል፣ ይህም ለተጫዋቾቹ የሚዝናኑበት ከፍተኛ የእንቆቅልሽ ስብስብ ያቀርባል። አንድ በተለይ አስደሳች ማካተት Picross e9 ነው፣ ይህ ርዕስ ቀደም ሲል ለጃፓን ብቻ ነበር።
Picross S+ በ2024 እንዲለቀቅ ተዘጋጅቷል። ሆኖም በዚህ ጊዜ የተወሰነ የተለቀቀበት ቀን አልተገለጸም። በምዕራቡ ዓለም ያሉ የፒክሮስ ተከታታዮች አድናቂዎች በመጨረሻ Picross S+ ሲለቀቁ የጨዋታውን ሙሉ ስብስብ ባለቤት የመሆን እድል ይኖራቸዋል።
በሚቀጥለው ዓመት Picross S+ን ወደ የእርስዎ የጨዋታ ስብስብ ይጨምራሉ? በአስተያየቶቹ ውስጥ ያሳውቁን.
ትርጓሜዎች
– Picross፡ ተጫዋቾቹ በፍርግርግ ውስጥ የትኞቹ ሕዋሳት መሞላት እንዳለባቸው ለመወሰን አመክንዮ የሚጠቀሙበት የእንቆቅልሽ ጨዋታ።
– ኔንቲዶ ቀይር፡ በኔንቲዶ የተገነባ የቪዲዮ ጌም ኮንሶል።
- ማውረድ ብቻ፡ ከአካላዊ ቅጂዎች ይልቅ በመስመር ላይ ማውረድ ብቻ ሊገኙ የሚችሉ ጨዋታዎችን ወይም ይዘቶችን ይመለከታል።
– eShop፡ በኔንቲዶ ኮንሶሎች ላይ ጨዋታዎችን፣ መተግበሪያዎችን እና ሌሎች ይዘቶችን ለመግዛት እና ለማውረድ ዲጂታል የገበያ ቦታ።
ምንጮች:
- ምንም ልዩ ምንጮች አልተጠቀሱም