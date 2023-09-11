ሶናትራክ ጉቦን ለመቅረፍ ዲጂታል ፀረ-ሙስና መድረክን ጀመረ

ሶናትራች የተሰኘው የአልጄሪያ ግዛት ኢነርጂ ኩባንያ ሙስናን እና ጉቦን ለመዋጋት ሲል ሶናትራክ ፀረ-ሙስና ማክበር፡ SPEAKUP የተባለውን የዲጂታል ሪፖርት ማቅረቢያ መድረክ መጀመሩን አስታውቋል። ህገ-ወጥ ድርጊቶችን የሚዘግቡ ግለሰቦችን ሚስጥራዊነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ መድረኩ ደህንነቱ በተጠበቀ ደረጃዎች እና መሳሪያዎች ተዘጋጅቷል።
በዚህ ፕላትፎርም አማካኝነት ሶናትራች ሰራተኞችን፣ አጋሮችን፣ ደንበኞችን እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የኩባንያውን የፀረ-ሙስና ፖሊሲ እና የስነ ምግባር ደንብ የሚጥሱ ከባድ ህገወጥ ወይም ህገወጥ ድርጊቶችን ሪፖርት እንዲያደርጉ ለማበረታታት ያለመ ነው። ሐቀኛ ዘገባዎችን በማመቻቸት, Sonatrach ሙስናን ትግሉን ለማጠናከር እና በኩባንያው ውስጥ ግልጽነት እና ታማኝነት ባህልን ለመመስረት ያለመ ነው.
ሶናትራች በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ የኢነርጂ ኩባንያዎች አንዱ እንደመሆኑ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ የኩባንያው ባለስልጣናት እና የውጭ አካላት ጋር የተያያዙ በርካታ የሙስና ቅሌቶች አጋጥሟቸዋል. በተለይም ኩባንያው ኢኒ እና ሳይፔም ከተባሉት የኢነርጂ እና የምህንድስና ፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ ከኢኒ እና ሳይፔም ከተባሉት የጣሊያን ኩባንያዎች ጋር በሙስና ወንጀል ክስ ቀርቦ ነበር።
የአልጄሪያ የፍትህ አካላት በአሁኑ ጊዜ ሶናትራች በሲሲሊ የሚገኘውን የኦጋስታ ዘይት ማጣሪያ ፋብሪካ በ2018 በማጣራት ላይ ናቸው።ይህ ምርመራ የኩባንያውን የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ አብደልሙመን ኦልድ ካዱርን በ2021 ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እንዲባረሩ አድርጓል።
የሶናትራች ተነሳሽነት ዲጂታል ፀረ-ሙስና መድረክን ለመክፈት በኩባንያው ውስጥ ያሉ ሙስና እና ጉቦዎችን ለመፍታት ትልቅ እርምጃ ነው። ሶናትራች ለሪፖርት አቀራረብ አስተማማኝ መድረክ በማቅረብ የበለጠ ተጠያቂነት ያለው እና ሥነ ምግባራዊ የስራ አካባቢ ለመፍጠር ያለመ ነው።
ይህ እርምጃ በአለም ዙሪያ ያሉ ብዙ ኩባንያዎች የፀረ-ሙስና እርምጃዎችን አስፈላጊነት በመገንዘብ እና ጠንካራ ተገዢነት ፕሮግራሞችን በመተግበር ላይ ናቸው. ብልሹ አሰራርን በመከላከልና በመቅረፍ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት ሙስናን እንዲቃወሙ ማበረታታት ትልቅ ሚና አለው።
ምንጭ፡ ምንም የተለየ ምንጭ ጥቅም ላይ አልዋለም።